¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¡¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¸«¤Æ¤Æ¡×Ç°´ê½Ð±é¤â¡Ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢µ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤¢¤ï¤ä¡ÈÅÓÃæÂàÀÊ¡É¤Ë¶¦±é¼ÔÂç¹²¤Æ
¡¡½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¡Ê42¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê¸å11¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ï¤äÅÓÃæÂàÀÊ¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ï·ë¹½¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¸«¤Æ¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö¤¢¤é¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÉã¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡ØËè²ó¸«¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤ä¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¡¢YOU¤é¤¬¡Ö¤ªÉã¤µ¡¼¤ó¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ëÃæ¡¢¿¼ÅÄ¤â¡Ö¤Í¤¨¡¢¤ªÉã¤µ¤ó½Ð¤é¤ì¤¿¤è¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ÃÆ£¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÉãÍÍ¤Ï¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤³¤È¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¡£¿¼ÅÄ¤¬¡Öº£ÅÙ¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¹â¡È¤Î¡É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¤¬¡¢²ÃÆ£¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢ÏÃ»ß¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡È¤Î¡É¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¡È¤Î¡É¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡YOU¤é¤¬¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¡¢ºÙ¤«¤¯¤Æ¡×¤È¼Õ¤ë¤È¡¢¿¼ÅÄ¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢µ¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Öµ¢¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤è¡£µ¢¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¡£¡Ö
¡È¤Î¡É¤Ä¤±¤Æ¡£¡È¤Î¡É¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¡£¡È¤Î¡É¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤è¤Ê¡×¤ÈÀâÆÀ¡£YOU¤â¡Öº£Æü¤«¤éÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼Ëº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£Æü¤«¤éÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÍ¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¿¡£¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¡È¤Î¡É¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤À¤ï¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤¢¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¿¼ÅÄ¤â¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È¼Õ¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£