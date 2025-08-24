【女子ボートレーサー・インタビュー 本田愛（２３＝静岡）後編】

――金子萌選手に弟子入りしたきっかけ

本田 地元戦の手伝いで浜名湖に行っていたときに師匠のレースを見てハンドルの入れ方、ターンスピードの速さを見て、こういう選手になりたいと思って、その節に志願しました。「俺でいいなら来い。一緒に頑張ろうね」と言われました。

――師匠の指導は

本田 擬音が多いですね。どうやってやるのか聞いたら「バンッてやってシュンッってやるんだよ」みたいな…。感覚で教えられる感じで、私には分かりやすいです。

――現在の課題は

本田 スタートが行けないと連に絡めないし、レースにならないのでスタートを安定させたいです。あとは差し、小回りができなくて着を落とすことが多いので、差しを覚えることです。２コースの時にちょっとスタートでのぞいただけでまくりたくなってしまうので、そこを冷静に差さなきゃなと思います。

――得意なことは

本田 全速まくり旋回です。それしかないです。まくり差しは練習してるけど、なかなかできなくて…。今持ってるスピードでまくり差しができれば強いんだろうなって思います。

――憧れるレーサー

本田 師匠の萌さんもそうですけど、先輩の菊地孝平選手のスタート力に憧れます。あと茅原悠紀選手のターンはすごいなって思います。ＳＧを見ていて、この旋回したいなって思います。

――直近の目標は

本田 とりあえず優出したいです。予選突破はまだ１回なので、コンスタントに予選突破できれば、優出もできるようになると思います。勝率は５点台に持っていきたいですね。

――中長期的な目標

本田 まずＡ１になってレディースチャンピオンを優勝して、最終的にはクイーンズクライマックスで勝って、ティアラをかぶりたいです。そのためにも３年以内にＡ級に上がりたいです。先輩の川井萌選手、刑部亜理紗選手もＡ級に上がっているので、そこに追いつきたいです。

――性格は

本田 明るくて、めっちゃポジティブだねって周りの人から言われます。いつも笑ってますね。普段のレースでもネガティブなことは考えたことないです。負けてもしっかり反省して、すぐ切り替えます。

――好きな言葉

本田 「笑えば幸せやってくる」という言葉です。お父さんが好きな言葉で自分にもぴったりな言葉です。

――休みの日は

本田 練習に行ったり、トレーニングをしたりしています。家にいるときは韓国ドラマを見たり、犬と遊んだりしています。

――特技は

本田 カラオケです。いつも９６点とか９７点くらい出ます。歌うのが好き過ぎて、カラオケのテレビ番組に出たいんですよ。バラード系とか昔の歌を結構歌います。一番得意な曲はＭＩＳＩＡさんの「アイノカタチ」です。愛知支部の大江純さんがカラオケ番組に出ていたので、先越されたと思いました（笑い）。

――地元への思い

本田 初優勝は浜名湖でしたいですね。私を応援してくれるご飯屋さんの方がいたり、浜名湖に応援しにきてくれる方がいるので、その方たちに目の前で優勝を見てもらいたいです。

――ファンの方へのメッセージ

本田 横断幕を出していただいて本当にありがたいです。横断幕があると気持ちが違います。調子悪い時は全く勝てないけど、調子いい時は頑張るので、応援してください。レディースオールスターも出たいので、レースと歌でファンを増やしたいです。