¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡ÛËÜÅÄ°¦¡¡ÌÔÎõ¤ÊÄÉ¤¤¾å¤²¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¾¡Íø¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤«ÀèÆ¬¤Ë¤¤¤ë¡×
¡Ú½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡ËÜÅÄ°¦¡Ê£²£³¡áÀÅ²¬¡ËÁ°ÊÔ¡Û
¡¡¡½¡½¥ì¡¼¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡¡ËÜÅÄ¡¡¾®³Ø¹»£²Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤¬¤¢¤ë¿·µïÄ®¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ÆÀÌ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£º®¹çÀï¤Ç£±¿Í¤À¤±½÷»ÒÁª¼ê¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò¤¬Áö¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥°¥µ¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Éã¡¦Å¯Ìé¤µ¤ó¤Ï¥â¥È¥¯¥í¥¹¤Î¸µ¥×¥íÁª¼ê¡£¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Æ»¤Ï
¡¡ËÜÅÄ¡¡¤½¤â¤½¤â¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤¤¤¤°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£Éã¿Æ¤¬¥Ð¥¤¥¯¤ÇÅ¾¤ó¤ÇÂÀ¤â¤â¤ÎÊÕ¤ê¤ò¤½¤®¼è¤é¤ì¤¿¤ê¡¢²¿²ó¤â¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤òÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÁªÂò»è¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¤Ï
¡¡ËÜÅÄ¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£´ðËÜ¤Ï¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Î¦¾å¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ý¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤Î»î¸³¤Ï
¡¡ËÜÅÄ¡¡£³²óÌÜ¤Ç¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÍÜÀ®½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»£³Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ£±£°·î¤Ë½é¤á¤Æ»î¸³¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤È¤«ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹ç³Ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼õ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï
¡¡ËÜÅÄ¡¡¥¸¥à¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¤½¤³¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²²óÌÜ¤ËÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿´¤¬¥Ü¥¥Ã¤ÈÀÞ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼¡¤ÇºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Àª¤¤¤Ç¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»î¸³¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£±¿Æ°¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÍÜÀ®½ê¤Î·±Îý¤Ï
¡¡ËÜÅÄ¡¡¹â¹»¤ÎÉô³è¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤È¡Ö¤¢¤ì¡©¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡×¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÍÜÀ®½ê¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÌõ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Ñ¥º¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ
¡¡ËÜÅÄ¡¡ºÇ½é¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆºÇ½é¤ÎÊý¤Ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ò£²ËÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î£ÆµÙ¤ß¤Ç°®¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢°®¤Ã¤Æ¾¡¤È¤¦¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çµ¤»ý¤Á¤âÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Äê¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½½é¾¡Íø¤Ï£²£°£²£³Ç¯£··î£²£¸Æü¡¢³÷·´¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü£±£Ò¡££±¼þ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï£´ÈÖ¼ê¤â¡¢°®¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤´¤È¤ËÃå¤ò¾å¤²¡¢£³¼þ£±£Í¤ÇµÕÅ¾¤·¤Æ¾¡Íø
¡¡ËÜÅÄ¡¡¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤½¤³¤«¤é£±Ãå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡££±£Í²ó¤Ã¤¿¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿£´¡¢£µÃå¤«¡Á¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô¡¢Á´Â®¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ê¤ó¤«ÀèÆ¬¤Ë¤¤¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¡Ö¤¢¤½¤³¤«¤é£±Ãå¼è¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£