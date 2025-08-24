メジャーリーグで、あの試合の裏側や日本人選手の頼れる同僚の秘話など、“サイドストーリー”に焦点を当てる「Ｍｙ Ｌｏｖｉｎｇ Ｂａｓｅｂａｌｌ」。第７回はオリオールズのアルバート・スアレス投手（３５）の“注目発言”をピックアップした。日本球界でもプレー経験がある右腕は、元同僚で今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー移籍が確実なヤクルト・村上宗隆内野手（２５）の活躍に「疑いなく（メジャーで）通用する」と“太鼓判”を押し、さらなる進化のポイントも挙げた。

今オフ、ポスティング制度を利用してのメジャー挑戦が注目されるヤクルト・村上について、元同僚が活躍に太鼓判を押した。語り主はオリオールズのアルバート・スアレス投手だ。

「疑いなくメジャーで通用すると思うよ。非常に頭のいい打者だから、大谷翔平（ドジャース）みたいにメジャーに来ることをきっかけに、さらに能力が伸びるタイプだと思う」

２０１９年から３年間、ヤクルトに在籍。村上が同年に新人王を獲得し、２１年にセ・リーグＭＶＰに駆け上がる姿を間近で見てきた。２２年には３冠王を獲得するなど、ＮＰＢを代表する打者となった村上に、さらなる“伸びしろ”を予言。渡米後、ノーステップ打法を取り入れ、メジャーの剛速球に対応した大谷を例に出し、「彼（村上）は今もステップが小さいけど、こっちでさらにスイングを速くできると思う。そうすれば、すごい打者になるだろう」と潜在能力を語った。

８月１２日にはメッツのスターンズ編成本部長が、２０日にはドジャースのカー副社長が神宮球場で村上を視察。米メディアではその２球団に加え、マリナーズ、ヤンキース、Ｒソックスなどが興味を持っている、と報じられている。ヤクルトでは主に三塁を守っているが「一塁もできるし、フィットするチームが現れると思う。楽しみだね」と語る。

村上との再会を心待ちにする一方、実現させるためには自身もメジャーの舞台で活躍しなければいけない。今季登板は３月２８日（日本時間２９日）のブルージェイズ戦１試合だけ。３月末に右肩痛で負傷者リスト（ＩＬ）に入り、そこから長期離脱したが、８月１２日（同１３日）に傘下３Ａでリハビリ登板を開始。１本塁打を浴び、２回４失点だったが「結果は良くないが、肩の不安はなく、球離れの感覚が良かったのがうれしい。今後、さらに状態を上げていきたい」と語った。２度目の３Ａ登板となった１７日は、３回１失点と好投。マンソリーニ監督代行は８月上旬の段階で、スアレスが復帰を果たした場合にはロングリリーフでの起用を示唆していたが、今季の開幕投手を務めたエフリンが腰の手術で今季絶望となったことで、先発としての復帰の可能性も探っている。

メジャーに帯同している時は、チームメートの菅野智之投手と会話するシーンも多い。ＮＰＢ時代の経験や人脈を大切にし、日本報道陣には「オツカレサマ、デース！」と日本語で声を掛ける。「不本意なシーズンになってしまったけれど、一日も早く戦列に戻ってチームに貢献するのが待ち切れないよ」と意気込んでいる。（一村順子通信員）

◆アルバート・スアレス（Ａｌｂｅｒｔ Ｓｕａｒｅｚ）１９８９年１０月８日、ベネズエラ出身。３５歳。２００６年にデビルレイズ（現レイズ）と契約。エンゼルスを経て、１５年１１月にジャイアンツとマイナー契約を結び、１６年にメジャーデビュー。１９年からヤクルトで３年間プレーし、韓国・サムスンを経て２４年からオリオールズでメジャー復帰。メジャー通算７３試合で１２勝１５敗１セーブ、防御率４．０７。ＮＰＢ通算４０試合で１０勝８敗１セーブ、防御率３．００。１９０センチ、１０６キロ。右投右打。元阪神で現パドレスのロベルト・スアレスは実弟。