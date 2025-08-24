¡Ú£Î£Ð£Â¤¤ç¤¦¤Î¤ß¤É¤³¤í¡ÛÉüµ¢¤«¤é¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤ËÆþ¤Ã¤¿µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡µåÃÄ¤Ç²¦Äç¼£°ÊÍè¤Î£´ÀïÏ¢Â³£ÖÂÇ¤Ê¤ë¤«
¡ùµð¿Í¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡áÀÖÀ±¡¢£Ä£å£Î£Á¡áÃÝÅÄ
¡¡Éé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿µð¿Í¤Î²¬ËÜ¤Ï¤³¤³£·»î¹ç¤Ç£²£µÂÇ¿ô£¸°ÂÂÇ£³ËÜÎÝÂÇ£µÂÇÅÀ¤ÎÂÇÎ¨¡¦£³£²£°¡££²£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡££²£±Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é¸½ºß£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼«¿ÈºÇÄ¹¥¿¥¤¡£²¬ËÜ¤Î£³ÀïÏ¢Â³·è¾¡ÂÇ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¦£²£³Ç¯
·î¡¦Æü¡¡¡¡Áê¼ê¡¡£ÖÂÇ
£¶¡¦£±£±¡¡¥½¡¡Ãæµ¾Èô
¡¡¡¡£±£³¡¡À¾¡¡º¸ÃæÆó
¡¡¡¡£±£´¡¡À¾¡¡º¸ËÜÂÇ
¢¦£²£´Ç¯
£·¡¦¡¡£¶¡¡¥ä¡¡º¸ÃæËÜ
¡¡¡¡¡¡£·¡¡¥ä¡¡º¸°ÂÂÇ
¡¡¡¡¡¡£¹¡¡¹¡¡±¦ËÜÂÇ
¢¦£²£µÇ¯
£¸¡¦£²£±¡¡¥ä¡¡º¸ÀþÆó
¡¡¡¡£²£²¡¡£Ä¡¡º¸ÃæËÜ
¡¡¡¡£²£³¡¡£Ä¡¡º¸ËÜÂÇ
¡¡£´ÀïÏ¢Â³¤È¤Ê¤ì¤Ð¼«¿È½é¡£µð¿Í¤Ç¤â£´ÀïÏ¢Â³£ÖÂÇ¤Ï£²¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ß¤Ç£µ£¶Ç¯¤ÎµÜËÜÉÒÍº¡¢£·£¸Ç¯¤Î²¦Äç¼£¤Î£²¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¼çË¤¤Î¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë°ìÂÇ¤ÇÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡Ê¤½¤ÎÂ¾¤Î¥«¡¼¥É¡Ë
¡¡¡ù¥ä¥¯¥ë¥È¡½ºå¿À¡Ê£±£·¡§£°£°¡¦¿ÀµÜ¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡á±üÀî¡¢ºå¿À¡áºÍÌÚ
¡¡¡ù¹Åç¡½ÃæÆü¡Ê£±£¸¡§£°£°¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¹Åç¡á¾ï¹¡¢ÃæÆü¡á¶â´Ý
¡¡¡ùÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£±£´¡§£°£°¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¡á°ËÆ£¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡á¥â¥¤¥Í¥í
¡¡¡ù³ÚÅ·¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£¶¡§£°£°¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë³ÚÅ·¡áÂ§ËÜ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡á¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶
¡¡¡ù¥í¥Ã¥Æ¡½À¾Éð¡Ê£±£·¡§£°£°¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥í¥Ã¥Æ¡á¾®Åç¡¢À¾Éð¡á¶ùÅÄ
¢¨ÂÐÀï¥«¡¼¥É¡Ê³«»Ï»þ¹ï¡¦µå¾ì¡ËÍ½¹ðÀèÈ¯¤Î½ç