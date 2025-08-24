メッツ・千賀滉大投手（３２）が、２５日（日本時間２６日）の本拠地・フィリーズ戦で先発することが、ＭＬＢ公式サイトで発表された。今季初めて中４日での登板となる。

千賀はメジャー１年目の２３年に３度、中４日での登板があったが、その後は中５日以上の間隔を空けて登板してきた。２０日（同２１日）の敵地・ナショナルズ戦の登板後には、中４日の登板へ向けて現地放送のインタビューで「（メジャーでは）それ（中４日）がレギュラーだと思うので、しっかり合わせていきたいと思います」と意気込んでいた。

今季はここまで２０登板で７勝５敗、防御率２・５８。６月１２日（同１３日）の本拠地・ナショナルズ戦で一塁へのベースカバーに入った際に右太もも裏を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。７月１１日（同１２日）の敵地・ロイヤルズ戦で復帰したが、その後は白星に恵まれておらず、７登板連続で白星から見放されている。

ナ・リーグ東地区２位のメッツは、レッズなどとワイルドカード争いをしており、シーズン終盤へ向けてチーム３位の７勝を挙げる千賀もフル回転が求められそうだ。