◆米大リーグ フィリーズ６―４ナショナルズ（２３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が２３日（日本時間２４日）、本拠地・ナショナルズ戦に「２番・左翼」でスタメン出場し、４打数無安打で２試合連続本塁打は出ず、４５本塁打で足踏みとなった。２点をリードした９回に守備固めで左翼にはマーシュが入って試合を退いた。

６月２７日の敵地・ブレーブス戦で本塁打を放ってから１５カード連続で本塁打を放っているシュワバーだが、本拠地・ナショナルズ３連戦はこの日の２戦目までアーチなし。４４号を放ってから出場した試合では２試合本塁打が出ていないドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地・パドレス戦で３試合ぶりのアーチが出ればトップタイに追いつく。大谷は１打席目、空振り三振に倒れた。

この日のシュワバーは、初回１死走者なしの１打席目、先発左腕・パーカーの前に空振り三振。４回先頭の２打席目は、初球の直球に反応したが、一飛に倒れた。５点をリードした５回先頭の３打席目は、外角低めのスライダーに食らいついて、飛距離３３３フィート（約１０２メートル）とフェンス手前までの当たりをはじき返したがあとひと伸び足りず右飛。３点リードの７回１死一塁の４打石器目は、右腕・リバルタの初球に反応したが、捕邪飛に倒れた。

フィリーズは、両軍無得点の４回にリアルミュートの適時二塁打で先制すると、ソーサの７号３ランなども出て１イニングで一挙５得点。５回にはターナーの１４号ソロも出た。先発のノラは６回５安打３失点（自責２）と粘投でリードを守った。ナショナルズ・小笠原慎之介投手（２７）は登板がなかった。