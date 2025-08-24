救急搬送告白の松田美由紀、近況報告「この夏ぶっ倒れましたが」 “4毒抜き豪華ご飯”披露
俳優の松田美由紀（63）が24日、自身のインスタグラムを更新し、「元気」だと報告した。
【写真】体調不良告白の松田美由紀が近況報告 “4毒抜き豪華ご飯”を披露
松田は19日の投稿で、近年続いているという体調不良を告白。「いろいろ持病もあって仕事を頑張りすぎると倒れたり、寝込んだりしちゃってて。この夏も、救急車に運ばれたりしてました」などと明らかにしていた。
ファンから心配の声が寄せられるなか、あらためて松田は24日に「なんだか、倒れたなんてインスタに書いてしまったら、Yahooニュースまで書いて下さり、友達やいろんな方々から心配をかけました。ごめんなさい、、。熱中症だったのかメニエィル病だかわからないけど、この夏ぶっ倒れましたが、元気です」と説明。
料理写真を多数添えて「昨日は前から決めていた女子会！4毒抜き豪華ご飯を友達と作り。（砂糖、小麦、植物油。乳製品ぬき！）昔は、ビーガン、マクロビもやりましたが、私には4毒抜きがあってるかも。女子会は、毎回何時間もぺちゃくちゃ。ストレスが吹っ飛びました！」と満喫の様子。
「お騒がせしましたが、4毒抜きをしてどんどん元気になっています！」と伝えた。
【写真】体調不良告白の松田美由紀が近況報告 “4毒抜き豪華ご飯”を披露
松田は19日の投稿で、近年続いているという体調不良を告白。「いろいろ持病もあって仕事を頑張りすぎると倒れたり、寝込んだりしちゃってて。この夏も、救急車に運ばれたりしてました」などと明らかにしていた。
ファンから心配の声が寄せられるなか、あらためて松田は24日に「なんだか、倒れたなんてインスタに書いてしまったら、Yahooニュースまで書いて下さり、友達やいろんな方々から心配をかけました。ごめんなさい、、。熱中症だったのかメニエィル病だかわからないけど、この夏ぶっ倒れましたが、元気です」と説明。
料理写真を多数添えて「昨日は前から決めていた女子会！4毒抜き豪華ご飯を友達と作り。（砂糖、小麦、植物油。乳製品ぬき！）昔は、ビーガン、マクロビもやりましたが、私には4毒抜きがあってるかも。女子会は、毎回何時間もぺちゃくちゃ。ストレスが吹っ飛びました！」と満喫の様子。
「お騒がせしましたが、4毒抜きをしてどんどん元気になっています！」と伝えた。