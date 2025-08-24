京都府、京都市、きょうとまるごとお茶の博覧会実行委員会は10月10〜13日の10〜17時に、「北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜」を北野天満宮（京都府京都市）にて開催する。



●京都の茶文化を体感できるさまざまなイベントを実施



「北野大茶会〜きょうとまるごとお茶の博覧会 グランドフィナーレ〜」は、京都の茶文化を支える茶人や茶商、茶の生産者から、茶器や茶道具、茶菓子の職人までが一緒になって、4月から京都府内各地でお茶に関するさまざまな事業を展開している「きょうとまるごとお茶の博覧会」の集大成として行われる。



同イベントでは、京都を訪れた国内外の観光客が京都の茶文化を体感できるよう、「茶道・煎茶道各流派による茶会」「過去の『北野大茶湯』に関する展示」「府内団体による野点茶会」「茶文化にゆかりのある府内団体による販売・体験ブース」といった、さまざまな取り組みの実施を予定している。