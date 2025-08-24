2°Ì¡¦µð¿Í¡¢3Ï¢¾¡¡ª3°Ì¡¦DeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹3.5¤Ë¹¤²¤ë¡ªÂçÌð»á¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×
¡¡23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýºå¿À¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤¬¡¢3Ï¢¾¡¤Îµð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï23Æü¤ÎDeNAÀï¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢4¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·3Ï¢¾¡¡£Ãù¶â¤ò¡Ø2¡Ù¤È¤·¡¢3°Ì¡¦DeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò3.5¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ïµð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¼°ÌÂÇÀþ¤â¤¹¤´¤¤³èÈ¯¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ê¥Á¡¼¥à¡Ë¾õÂÖ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¾¯¤·¤º¤Ä¼ã¤¤¿Í¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë