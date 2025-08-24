松本潤主演の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）の第6話に、石橋蓮司、今野浩喜、近藤公園が出演する。

本作は、『しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～』などの作画を担当する富士屋カツヒトによる連載漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（ゼノンコミックス／コアミックス）を原作に、『コウノドリ』（TBS系）シリーズの坪田文が脚本を手がけるヒューマン医療エンターテインメント。

病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く本作。キャリア30年目にして本作で自身初となる医師役に挑む松本が主人公・徳重晃を演じるほか、小芝風花、新田真剣佑、木村佳乃、田中泯らが共演に名を連ねている。

石橋が演じるのは、肺がんのステージ4と診断された半田辰。10代の頃から大工の仕事を続け、50年近くがむしゃらに働いて生きてきた。静かに人生の終わりを受け入れ、積極的な治療は望まず在宅ケアを希望する辰は、「かっこよく死にたい」と言う。

辰と同居し、次男であり弟子でもある大工の龍二を今野が演じ、離れて暮らす長男・竜一郎を舞台を近藤が演じる。

さらに辰の孫役で、『#家族募集します』（TBS系）で主人公の息子を演じた佐藤遙灯と、『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）に出演した倉田瑛茉が出演する。

