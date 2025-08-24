¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼éÅÄ¤¬Á°È¾32Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉÔ²÷´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ
¡¡¡þ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1ÉôÂè3Àá¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥° 4¡½1 ¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¦¥Õ¥ó¥Á¥ã¥ë¡Ë
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¤¬Å¨ÃÏ¤Î¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ëÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë3ÀïÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢0¡½1¤ÎÁ°È¾32Ê¬¤ËÂà¤¤¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¼éÅÄ¤ÏÉÔ²÷´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²óÉü¤Ç¤¤ë¤«ÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹ç¤Ï4¡½1¤Ç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤Æ³«Ëë3Ï¢¾¡¡£¼éÅÄ¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¤ò´Þ¤á¤Æº£µ¨¸ø¼°Àï4»î¹ç¤ËÁ´¤ÆÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£