Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Ç½»Âð5¸®Ç³¤¨¤ë²Ð»ö 1¿Íµß½Ð¤â°Õ¼±¤Ê¤·
¡¡Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Ç½»Âð5¸®¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç1¿Í¤¬µß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°7»þ¤¹¤®¡¢±üÂ¿ËàÄ®É¹Àî¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢ÌÚÂ¤¤ÎÊ¿²°½»Âð¤Ê¤É½»Âð5¸®¹ç¤ï¤»¤Æ160Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç1¿Í¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¡¢µß½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë1¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏJR±üÂ¿Ëà±Ø¤«¤éÆîÅì¤ËÌó900¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë