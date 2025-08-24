¡Ú£Ò£Å£É£Ô¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê¡Û¥é¥ó¥¥ó¥° (8·î22Æü¸½ºß)
¡üº£½µ¤Î£Ò£Å£É£Ô¹âÍø²ó¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È45¡Û
½ç°Ì¡¡¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íø²ó¤ê 8/22½ªÃÍ ¡¡·è»»´ü
¡¡1¡¡¡¡<2971>¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Ê£Ð¡¡¡¡¡¡6.09¡¡125,800¡¡¡¡25/07
¡¡2¡¡¡¡<3472>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥ì¥¸£Ò¡¡¡¡¡¡6.01¡¡ 78,400¡¡¡¡25/11
¡¡3¡¡¡¡<3468>¡¡¥¹¥¿ー¥¢¥¸¥¢¡¡¡¡¡¡5.92¡¡ 60,500¡¡¡¡25/07
¡¡4¡¡¡¡<3290>¡¡£Ï£î£å¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.90¡¡273,200¡¡¡¡25/08
¡¡5¡¡¡¡<2989>¡¡Åì³¤Æ»¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.86¡¡112,500¡¡¡¡25/07
¡¡6¡¡¡¡<3463>¡¡¤¤¤Á¤´¥Û¥Æ¥ë¡¡¡¡¡¡5.73¡¡139,900¡¡¡¡25/07
¡¡7¡¡¡¡<3492>¡¡¥¿¥«¥é¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.68¡¡ 95,000¡¡¡¡25/08
¡¡8¡¡¡¡<8958>¡¡¥°¥í¥Ð¥ï¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡5.64¡¡146,400¡¡¡¡25/09
¡¡9¡¡¡¡<8963>¡¡£É£Î£Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.53¡¡ 68,500¡¡¡¡25/06
¡¡10¡¡ <3309>¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹£Ò¡¡¡¡¡¡5.46¡¡ 81,200¡¡¡¡25/10
¡¡11¡¡ <3470>¡¡¥Þ¥ê¥â¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.42¡¡112,900¡¡¡¡25/12
¡¡12¡¡ <3249>¡¡»º¶È¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡¡¡5.36¡¡128,700¡¡¡¡25/07
¡¡13¡¡ <8985>¡¡¥Û¥Æ¥ë¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.31¡¡ 84,000¡¡¡¡25/12
¡¡14¡¡ <3455>¡¡¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢£Í¡¡¡¡¡¡5.30¡¡118,400¡¡¡¡25/07
¡¡15¡¡ <3466>¡¡¥é¥µー¥ë¥í¥¸¡¡¡¡¡¡5.28¡¡145,000¡¡¡¡25/08
¡¡16¡¡ <3488>¡¡¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡5.28¡¡119,600¡¡¡¡25/08
¡¡17¡¡ <8966>¡¡Ê¿ÏÂÉÔ¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.22¡¡151,200¡¡¡¡25/11
¡¡18¡¡ <3281>¡¡£Ç£Ì£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.19¡¡138,100¡¡¡¡25/08
¡¡19¡¡ <3292>¡¡¥¤¥ª¥ó¥êー¥È¡¡¡¡¡¡5.18¡¡131,200¡¡¡¡25/07
¡¡20¡¡ <3459>¡¡¥µ¥à¥Æ¥££Ò¡¡¡¡¡¡¡¡5.18¡¡108,000¡¡¡¡25/07
¡¡21¡¡ <2979>¡¡¥½¥·¥éÊªÎ®¡¡¡¡¡¡¡¡5.14¡¡118,300¡¡¡¡25/11
¡¡22¡¡ <3451>¡¡¥Èー¥»¥¤£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡5.13¡¡145,900¡¡¡¡25/10
¡¡23¡¡ <3476>¡¡£Ò¤ß¤é¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.12¡¡ 47,300¡¡¡¡25/10
¡¡24¡¡ <8964>¡¡¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡¡¡¡¡5.07¡¡ 86,700¡¡¡¡25/12
¡¡25¡¡ <8986>¡¡ÂçÏÂ¾Ú·ô¥ê¥Ó¡¡¡¡¡¡5.00¡¡106,700¡¡¡¡25/09
¡¡26¡¡ <8984>¡¡¥Ï¥¦¥¹¥êー¥È¡¡¡¡¡¡4.99¡¡260,700¡¡¡¡25/08
¡¡27¡¡ <3296>¡¡ÆüËÜ¥êー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡4.96¡¡ 97,600¡¡¡¡25/12
¡¡28¡¡ <3487>¡¡£Ã£Ò£Å¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡4.95¡¡154,200¡¡¡¡25/12
¡¡29¡¡ <8972>¡¡£Ë£Ä£ØÉÔÆ°»º¡¡¡¡¡¡4.88¡¡168,300¡¡¡¡25/10
¡¡30¡¡ <8953>¡¡ÅÔ»Ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡¡¡4.84¡¡114,400¡¡¡¡25/08
¡¡31¡¡ <2972>¡¡¥µ¥ó¥±¥¤£Ò£Å¡¡¡¡¡¡4.82¡¡ 96,600¡¡¡¡25/08
¡¡32¡¡ <3295>¡¡£È£Õ£Ì£É£Ã£Ò¡¡¡¡¡¡4.79¡¡167,000¡¡¡¡25/08
¡¡33¡¡ <8979>¡¡¥¹¥¿ー¥Ä¥×¥í¡¡¡¡¡¡4.76¡¡196,800¡¡¡¡25/10
¡¡34¡¡ <8961>¡¡¿¹¥È¥é¥¹¥È£Ò¡¡¡¡¡¡4.67¡¡ 75,600¡¡¡¡25/08
¡¡35¡¡ <8956>¡¡£Î£Ô£ÔÅÔ»Ô£Ò¡¡¡¡¡¡4.63¡¡135,500¡¡¡¡25/10
¡¡36¡¡ <8960>¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¡¡¡¡¡4.62¡¡177,500¡¡¡¡25/11
¡¡37¡¡ <3283>¡¡¥×¥í¥í¥¸¥¹£Ò¡¡¡¡¡¡4.55¡¡ 83,600¡¡¡¡25/11
¡¡38¡¡ <3471>¡¡»°°æÉÔ¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡4.55¡¡106,300¡¡¡¡25/07
¡¡39¡¡ <8954>¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£Æ¡¡¡¡¡¡4.53¡¡200,400¡¡¡¡25/08
¡¡40¡¡ <8967>¡¡ÆüËÜ¥í¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.50¡¡ 95,600¡¡¡¡25/07
¡¡41¡¡ <3287>¡¡À±Ìî£Ò¥êー¥È¡¡¡¡¡¡4.47¡¡268,600¡¡¡¡25/10
¡¡42¡¡ <3481>¡¡É©ÃÏ½êÊªÎ®£Ò¡¡¡¡¡¡4.47¡¡123,800¡¡¡¡25/08
¡¡43¡¡ <3279>¡¡£Á£Ð£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.43¡¡135,400¡¡¡¡25/11
¡¡44¡¡ <8968>¡¡Ê¡²¬¥êー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡4.41¡¡185,800¡¡¡¡25/08
¡¡45¡¡ <3234>¡¡¿¹¥Ò¥ë¥º£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡4.35¡¡142,000¡¡¡¡25/07
¢ª REIT¤ÎÌÃÊÁ°ìÍ÷¤ò¤ß¤ë
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹