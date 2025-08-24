Å·µ¤µÞÊÑ¡ª³Ú¤·¤¤¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤¬°ìÅ¾¡ÄÂç±«¹¿¿å¡ÈÅÚÀÐÎ®¡É¤Ç´í¸±¤ÊÀî²¼¤ê¤Ë¡¡6000¿Í½¸¤Þ¤ê¡ÈÂç½ÂÂÚ¡É¤â¡Ä³ÆÃÏ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëÁê¼¡¤°¡¡Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤¬·ã¤·¤¤ÂùÎ®¤ÎÃæ¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡£¸½¾ì¤ÎÀî¤ÏÃã¿§¤¯Âù¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÏÅ¥¿å¤Ç±ø¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï²Æ¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¡¢³ÆÃÏ¤Ç¾×ÆÍ¤äÅ¾Ê¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
´í¸±¤Ê¾õ¶·¡ÄÂùÎ®¤Ç¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°
Ãæ¹ñ¡¦²ÏÆî¾Ê¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç7Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀî¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÃã¿§¤¯Âù¤ê¡¢ÅÚÀÐÎ®¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°î¤ì¤¿¿å¤ÇÂì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤Ë·ãÆÍ¤¹¤ë¤È¡¢¥´¥à¥Ü¡¼¥È¤ËÅ¥¿å¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢¥º¥Ü¥ó¤¬Ãã¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ç¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²Æ¤ÎÄêÈÖ²½¤â³ÆÃÏ¤Ç»ö¸ÎÁê¼¡¤°
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ®½£¾Ê¤Î·ÌÃ«¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢ÂçÀª¤ÎµÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¡¢Àî¤¬¡ÉÂç½ÂÂÚ¡È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¤Æü¤Ë¤Ï6000¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥È¤Ë¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¥Ü¡¼¥È¤¬·ãÆÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤ÏÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ä¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥È¤ËÊÌ¤Î¥Ü¡¼¥È¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¤Þ¤¿Å¾Ê¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Èá»´¤Ê¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Á´¤Æ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¹¤°´ß¤Ë¾å¤²¡Ä¤±¤¬¿Í¤Ê¤·
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÏÆî¾Ê¤Ç¤Ï¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡¢Å·µ¤¤¬µÞÊÑ¤·¤ÆÂç±«¤¬¹ß¤ê¡¢¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¹¤°¤ËÁ´¤Æ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò´ß¤Ë¾å¤²¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 8·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë