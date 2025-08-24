【しまむらのデニム】が楽ちんオシャレ！ 40・50代の即戦力♡「サマ見えパンツコーデ」

世界的トレンドとしておしゃれなアイコンたちの間で注目を集めているデニムアイテム。ミドル世代がデイリーカジュアルに取り入れるなら、楽ちん & オシャレな【しまむら】のジーンズがおすすめ。トレンドのシルエットながらウエストゴム仕様という嬉しい設計で、思わず手が伸びそうなジーンズが揃っています。お手本コーデとともに紹介するので、ぜひ真似してみて。

女性らしさとカジュアルのバランスが絶妙な夏コーデ

【しまむら】「デニムコクーンパンツ」\2,420（税込）

緩やかにカーブしたシルエットが美しいコクーンシルエットのジーンズ。サイドの大きなパッチポケットもアクセントになり、一点投入でサマ見えが狙えるかも。ぽわんとしたボリューム袖のトップスを合わせれば、ぐっとフェミニンなムードに。ヌーディーなサンダルで足元に抜け感をプラスして、涼しげに仕上げた夏コーデです。

夏ムード満点な配色で好感度アップ

【しまむら】「デニムイージーパンツ」\2,189（税込）

ストンとまっすぐに落ちるワイドストレートシルエットで、楽ちん & サマ見えが叶いそうなジーンズ。淡いブルーに清潔感のあるホワイトのトップスを合わせて、夏ムード満点な好印象コーデに。ボリューム袖やドット柄など甘めの要素を詰め込んだトップスも、ジーンズとのスタイリングならミドル世代もトライしやすいはず。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M