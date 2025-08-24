今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「秀吉（ブリティッシュショートヘア）」に投稿された、ママさんの足の匂いを初めて嗅いだ時の猫ちゃんの様子。動画の再生回数は29万回を超え、投稿には「衝撃を受けた顔ですね」「成分を分析中ですね」といった声が集まっています。

【動画：初めての『足の匂い』に……猫が見せた『反応』に爆笑】

初めてママさんの足を嗅ぐ秀吉くん

今回、TikTokに投稿されたのは、TikTokアカウント「秀吉（ブリティッシュショートヘア）」さん。登場したのは、ブリティッシュショートヘアの「秀吉」くんです。

今回、飼い主さんが投稿したのは、そんな秀吉くんが「初めてママさんの足の匂いを嗅いだ」時の様子。ママさんが足を伸ばしていると、床で寝転がっていた秀吉くんがママさんの履いている靴下の匂いをくんくんと嗅いできたそうです。

どういう表情？

ママさんの足の匂いを嗅ぐと、一度足を凝視した後に再び匂いを嗅いできたという秀吉くん。何か気になったことでもあるのでしょうか。

2回にわたってじっくりと足の匂いを嗅いだ秀吉くんは、その後にジーっとママさんの顔を凝視してきたのだとか。

フレーメン反応を見せることはなかったそうですが、思っていた匂いと違ったのか、目をそらさずに見続けてきたといいます。

普段はとっても甘えん坊猫

足の匂いを嗅いで虚無顔を見せてくれた秀吉くん。ママさんいわく、帰宅すると毎日お迎えしてくれたり、幸せそうに甘えてくれたりするそうで、ママさんもそんな秀吉くんにメロメロになっているそうです。

投稿は、TikTokにて2000件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。匂いを嗅いだ後の秀吉くんの表情に爆笑した方も多いようです。

投稿を見た視聴者からは、「お前…ほんまか……？みたいな顔してる www」「意外と感激してたりして」「思ってたんと違うって感じが」「逆になんで臭く無いんだよっの顔？w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「秀吉（ブリティッシュショートヘア）」では、飼い主さんに甘える様子や平然とお掃除ロボに乗る様子など、秀吉くんのさまざまな姿が投稿されています。

秀吉くん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「秀吉（ブリティッシュショートヘア）」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。