とある飼い主さんが「激しいバトル」とX（旧Twitter）に投稿したのは、仲良し猫たちのじゃれ合い時間。しかし、その戦いはとても穏やか。手を振り上げては、ふわっと相手の体にタッチする優しいパンチの応酬でした。

真剣な表情と、実際の攻撃とのギャップにメロメロとなった方が続出したようです。投稿はXにて、262.3万回以上表示。いいね数は6.9万件を超えました。

【動画：猫たちの『バトル』を見ていたら……】

猫たちの激しいバトル開幕

今回、Xに投稿したのは「ひみがつ」さん。登場したのは、茶トラ猫が兄のがんもちゃん、ブルー猫の弟つみれちゃん。血は繋がっていませんが、仲の良い兄弟猫たちです。

お互いの前に座り込み、じっと目を見つめあっていたふたり。まるで「負けないぞ！」とでも言いたげな雰囲気だったようです。ふたりが前足を持ち上げ、勢いよく繰り出す…と思いきや、ポン、と軽くソフトタッチ。見ている側は笑いがこみ上げてくる光景だったみたいです。もしかすると速すぎて逆にスローに見えてしまっていた…のかもしれませんね。

本当のガチケンカであれば、爪を立てたり素早く連打したりもしますが、がんもちゃん＆つみれちゃんの闘いは違った模様。やさしく力を抜いた、まさにソフトタッチ。お互いを傷つけるつもりは一切なく、ただ遊びの延長として楽しんでいたのでしょう。見ていて微笑ましいです。ただ、飼い主さん曰く「このパンチは当たったらとんでもない威力」らしいです。

微笑ましい猫たちのケンカにX民もほっこり

がんもちゃん＆つみれちゃんの微笑ましいバトルの様子を見たXユーザーたちからは、「バトルを見てこんなに心穏やかな気持ちになるなんて。不思議～」「ふわっ撫でっ！さわっ！ほわっ！めちゃくちゃ相手を思ったバトル。可愛い」「見てるとニヤけてしまうそんなバトルでした」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、平和なバトルを見て心が和んだようですね。

Xアカウント「ひみがつ」では、猫のがんもちゃん、つみれちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの日常はいくらでも眺めていられます。

写真・動画提供：Xアカウント「ひみがつ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。