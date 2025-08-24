韓国ドラマ「星から来たあなた」、映画「猟奇的な彼女」などで知られる韓国女優のチョン・ジヒョンが、新たな姿を披露する。ディズニープラスのオリジナルドラマ「北極星」が最近、劇中カットを公式SNSなどで公開。主人公ソ・ムンジュ（チョン・ジヒョン）の劇中の姿が明らかになった。



【写真】40代になってもステキ 演説シーンの凜とした姿

ムンジュが国際会議場で演説するシーンでは気品の漂う姿が、ランニングシーンでは力強い日常の姿が映し出されている。チョン・ジヒョンは、自身の演じるムンジュ役について「静かでたくましく、強い人物」「俳優として挑戦してみたいキャラクターだった」と紹介した。



同作は、国連大使のソ・ムンジュ（チョン・ジヒョン）が、大統領候補射殺事件の犯人を追うスパイロマンス。特殊要員のサンホ（カン・ドンウォン）とともに、朝鮮半島を脅かす重大な真実に直面する。脚本を担当したチョン・ソギョン氏は、「ソ・ムンジュ役は、最初からチョン・ジヒョンを想定していた。彼女の持つ演技の幅を、どのように生かすべきか考えた」「キャラクターに対する理解度が深い女優」と絶賛した。



「北極星」は全9話で、9月10日に最初の3話が公開され、同月17日より毎週2話ずつ配信される予定だ。



（よろず～ニュース特約・moca）