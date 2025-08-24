¡ÖËÍ¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤¬12Ã¥»°¿¶¤Î´°Éõ¡¡Á°Æü¹¥Åê¤Îüâ¶¶¸÷À®¤ËÊ³µ¯¡¡24ÆüÀèÈ¯¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð2-0¥í¥Ã¥Æ(23Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
À¾Éð¤Ïº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬9²ó12Ã¥»°¿¶¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Çº£µ¨8¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½ë¤¤²Æ¾ì¤ËÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢4ÈÖ¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¡£±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢5²ó¤Ë1»à3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤âÇØÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£6²ó°Ê¹ß¤Ï°ÂÂÇ¤òµö¤µ¤º¡¢9²ó¤Ï3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¸«¤Æ¸Å²ì(ÍªÅÍ)¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Ï郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬8²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¡ÖºòÆü¤Î¸÷À®¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇËÍ¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤Î³èÌö¤ËÊ³µ¯¡£ÍâÆü¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×9¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤Æ3Ï¢¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶ùÅÄ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤¹¤Ç2·å¾¡Íø¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸åÇÚº¸ÏÓ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£