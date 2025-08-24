²ßÊªÁ¥¤Îµ¡´Ø¼¼¤ÇÁ¥°÷¤¬ÅÝ¤ì¤ë¡¡Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤Ç¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤ÇÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¡¡¹áÀî
¡¡23Æü¸á¸å3»þ30Ê¬²á¤®¡¢¹áÀî¸©¤Î¾®Æ¦Åç²¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿²ßÊªÁ¥¤«¤é¡¢¡Öµ¡´Ø¼¼¤Ç¾è°÷¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡£Ç®Ãæ¾É¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤È118ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Æ¦Åç³¤¾åÊÝ°Â½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÝ¤ì¤¿ÃËÀ¡Ê20ºÐ¡Ë¤Ï¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤Ç¹â¾¾»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢ÈÂÁ÷»þ¤ÏÂ¿¾¯¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¤Î¹â¾¾»Ô¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï34.4¡î¡¢¼¾ÅÙ¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç73¡ó¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹áÀî¸©¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¤â¹áÀî¸©¤Î³ÆÃÏ¤Ç35ÅÙÁ°¸å¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£