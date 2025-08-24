¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè22½µ¡¡¡É¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¡É¤¬Ìø°æ²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè22½µ¡Ö°¦¤¹¤ë¥«¥¿¥Á¡×¤¬¡¢25Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÂÔË¾¥¥ã¥é¤âÄÉ²Ã¡ª¡¡Áê´Ø¿Þ¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£Âè22½µ¡Ö°¦¤¹¤ë¥«¥¿¥Á¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ï¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î»í¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¡¢È¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¡Ö¶å½£¥³¥Ã¥È¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç½ÐÈÇÉô¤òºî¤Ã¤Æ»í½¸¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÃÇ¤ë¿ó¤À¤¬¡¢È¬ÌÚ¤ÎÇ®°Õ¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤ÊÇä¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü¤òÊ¤¤·¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Ìø°æ²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÂÔË¾¥¥ã¥é¤âÄÉ²Ã¡ª¡¡Áê´Ø¿Þ¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î
¡¡Ãæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÂè112ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦Äª¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ë°ÕÌ£¤â¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ´¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ÈÌø°æ¿ó¤Î¿ÍÀ¸¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤¬Á´¿È¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤ë¡£
È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ï¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î»í¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¡¢È¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¡Ö¶å½£¥³¥Ã¥È¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç½ÐÈÇÉô¤òºî¤Ã¤Æ»í½¸¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤«¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÃÇ¤ë¿ó¤À¤¬¡¢È¬ÌÚ¤ÎÇ®°Õ¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤ÊÇä¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü¤òÊ¤¤·¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾®³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Ìø°æ²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¼¡£