¡¡2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢·ÈÂÓÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î¼Â¼ÁÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥³¥â¡¢au¤Ï6·î¤«¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âÃÍ¾å¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ê¤ë¤È·ÈÂÓÎÁ¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¯¤ÆÃÇÇ°¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¥¥ã¥ê¥¢ÊÌ ¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È ¥Á¥ã¡¼¥È
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¥®¥¬¤ÎÇã¤¤¤¹¤®¤ÇÂ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£¼«¿È¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÎÌ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡È¥®¥¬¿ô¡É¡ÊGB¡Ë¤Ç¥×¥é¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÈÂÓ¸«Ä¾¤·ËÜÊÞÂåÉ½¤Î°¾¸¶Æ©¿Î¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤Î»ÈÍÑ¥®¥¬¿ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥×¥é¥óÄó¶¡¤Î¥®¥¬¿ô¤è¤ê»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥¬¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥®¥¬¤òÇã¤¤¤¹¤®¤ÆÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê°¾¸¶¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò½ü¤¯3Âç¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥×¥é¥óÄó¶¡¤Ï¡¢¡ÖÌµÀ©¸Â¡×¤È¡Ö3¡Á10¥®¥¬¾å¸Â¡×¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð3¥®¥¬ÄøÅÙ¤À¤È¤¹¤°¤ËÀ©¸Â¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÌµÀ©¸Â¤Î¥×¥é¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¼êÂ³¤¤ÎÆñ°×ÅÙ¤äÎÁ¶â¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÁªÂò
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢°¾¸¶¤µ¤ó¤¬¤Þ¤º¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤¬¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢UQ¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢ahamo¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤À¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤é¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥®¥¬¤Î¾å¸Â¥×¥é¥ó¤¬Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤è¤êÂ¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¬À¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥®¥¬¿ô¤Î¥×¥é¥óÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¼êÂ³¤¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·î5000±ßÄøÅÙ°Â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Êª²Á¹â¤ÎÈ÷¤¨¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢·ÈÂÓÎÁ¶â¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
4ÂçÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢ÃÍ¾å¤²¾õ¶·
¥É¥³¥â
2025Ç¯6·î¤«¤é4¤Ä¤Î¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢´ûÂ¸2¥×¥é¥ó¤ò½ªÎ»¡£¿·¥×¥é¥ó¤ÏAmazon¥×¥é¥¤¥à¤¬°ìÄê´ü´ÖÌµÎÁ¡¢DAZN for docomo¤¬ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¯¤¬¡¢´ðËÜÎÁ¶â¤¬900±ßÍ¾¤ê¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ê¤ë¡£
au
2025Ç¯6·î¤«¤é¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¡£³ä°úÅ¬ÍÑ¤Ê¤·¤Ç8000±ß¤È¹â³Û¤À¤¬¡¢¥É¥³¥â¤ÈÆ±¤¸¤¯¹ë²Ú¤ÊÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¯¡£´ûÂ¸¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï8·î1Æü¤è¤ê100±ß¤«¤é300±ßÄøÅÙ¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
2025Ç¯5·î¤Î·è»»È¯É½¤Ç¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¡¢¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤¿ÃÍ¾å¤²¤ÎÈ¯É½¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë
2025Ç¯5·î¤Î·è»»È¯É½¤Ç¡¢³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¡¦»°ÌÚÃ«¹À»ËÂåÉ½¤Ï¡ÖÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅöÌÌÃÍ¾å¤²¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï°¾¸¶Æ©¿Î¤µ¤ó
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£ÃæÎ©¸øÊ¿¤ÊÎ©¾ì¤Ç¡¢¿ô¤¢¤ë·ÈÂÓ²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö·ÈÂÓ¸«Ä¾¤·ËÜÊÞ¡×¤ò2019Ç¯¤ËÀßÎ©¡£Îß·×3000¿Í°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿É´À¥¹¯»Ê¡ä