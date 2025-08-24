ÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÁ°È¾ÅÓÃæ¤Ë¸òÂå¡Ä¡Ö¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ÆÆÄÀâÌÀ
2022Ç¯¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF¼éÅÄ±ÑÀµ¡£
ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Àï½Ñ´ã¤È³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î¤Ç31ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¼éÅÄ¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆ°¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ª¥Ê¥¦Àï¤Ç¼éÅÄ¤ÏÁ°È¾32Ê¬¤Ç¸òÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØA Bola¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ë¥¤¡¦¥Ü¥ë¥¸¥§¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼éÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²óÉü¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸«Äê¤á¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï4-1¤Ç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¼çÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¼éÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê²ø²æ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ÃÆþ¤«¤é2Ç¯´Ö¤Ï¥·¡¼¥º¥ó40»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¡£
¼éÅÄ¤ËÂ³¤±¡ªÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô½Ð¿È¤Î¡ÖºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×
¤À¤¬¡¢3Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢5ÅÙ¤âÉé½ýÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£Íè·î¤Ë¤ÏÂåÉ½Àï¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£