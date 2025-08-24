中日の立浪和義前監督が２４日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。

番組では、２３日に甲子園で行われた第１０７回全国高校野球選手権大会の決勝戦で沖縄尚学が３―１で日大三を破り初優勝を成し遂げたことを報じた。

沖縄勢のＶは２０１０年に春夏連覇を達成した興南以来１５年ぶり。先発した１４６キロ右腕・新垣有絃（ゆいと、２年）から１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）の２年生リレーで、強打の日大三を１失点に抑えた。投手力中心の野球で競り勝ち、３３９６チームの頂点に立った。

立浪氏は今大会を「いい内野手が多かったですね」などと総括。出演者から「球児達に伝えたいこと何かありますか？」と聞かれ「今回いろいろ不祥事があったりしましたけども」と大会中にＳＮＳ上で暴力事案が判明した広陵（広島）が今大会の出場を辞退したことに触れ「野球を通じてひとつの目標に向かって一生懸命やりながら、また助け合いながらやるのが高校野球だと思うので、ぜひ今後はそういう不祥事がないようにやってもらいたいと思いますね」と願っていた。