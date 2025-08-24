乃木坂４６のキャプテン・梅澤美波が２４日までにＳＮＳを更新し、グループ結成１４周年を報告した。

自身のインスタグラムに「８月２１日で、乃木坂４６結成１４周年を迎えました。」とコメント。「こうして大きな時間を重ねてこれたのはいつも変わらずそばにいてくださるファンの皆様のおかげです！いつも本当にありがとうございます」と、ファンへ感謝の気持ちをつづった。

「乃木坂１４歳、まだまだ成長期でいられるように、これからもみんなで青春するぞ〜！」との言葉を添え、期生で同い年の田村真佑・弓木奈於との３ショットや、同期である３期生とテレビ東京系「乃木坂工事中」（日曜・深夜０時１５分）で共演し、ＭＣを務めるお笑いコンビ「バナナマン」とクリームを顔に浴びた姿で撮影された思い出の画像をアップした。

この投稿にＳＮＳ上では「ずっとずっと大好きだよ」「３期生、尊い…！」「結成１４周年おめでとう！！これからも青春してる美波ちゃんを応援し続けます！！」「自慢の推しであり、自慢のキャプテンです」「乃木坂を応援できる日々が僕にとっての幸せです！」「どれも良い写真だなぁ」「これからもついて行きます！」といったコメントが続々と集まった。