ËÌÄ«Á¯¡¦¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡¡Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÈÆ±Æü¤Ë¿··¿ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ò»ë»¡¡¡Æü´Ú´Ø·¸¤Î¶¯²½¤ò¤±¤óÀ©¤«
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬¿··¿ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï24Æü¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÁí¶É¤¬¿··¿¤ÎÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î»î¸³È¯¼Í¤ò23Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤â¸½ÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤¿¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢È¯¼Í¤µ¤ì¤¿2¼ïÎà¤Î¿··¿ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¡ÖÀïÆ®ÀÇ½¤ÎÅÀ¸¡¡×¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢»î¸³¤Î·ë²Ì¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶õÃæÌÜÉ¸¤ÎÁÝÌÇ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ë»¡¤ÎºÝ¡¢¶â»á¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¹ñËÉ²Ê³Ø¸¦µæÉôÌç¤¬ÅÞÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤Æ´ÓÅ°¤¹¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î»î¸³¤Ï¡¢½¢Ç¤¸å½é¤á¤ÆÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÈÀÐÇËÁíÍý¤Ë¤è¤ëÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Î¶¯²½¤ËÂÐ¤¹¤ë¤±¤óÀ©¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ß¥µ¥¤¥ëÁí¶É¤Ïº£Ç¯3·î¡¢ÊÆ´ÚÎ¾·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹çÆ±·³»ö±é½¬¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¥·¡¼¥ë¥É¡×¤¬½ª¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤âºÇ¿··¿¤ÎÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î»î¸³È¯¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£