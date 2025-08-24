¿À¸Í½÷À»¦³²¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤òÁ÷¸¡¡¡¡Ö»É¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡¢Æ°µ¡²òÌÀ¤Ø
¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î²ñ¼Ò°÷ÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï24Æü¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿²ñ¼Ò°÷Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¡áÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì¡á¤òÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢½ð¤ò½ÐÈ¯¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï´é¤òÇØ¤±¡¢¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤é¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï22Æü¤ÎÂáÊá¸å¤Ë¡Ö»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç1²ó¤«2²ó¤°¤é¤¤»É¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¡£¸©·Ù¤¬·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï20Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£