Á÷¸¡¤Î¤¿¤á¿À¸Í¡¦Éø¹ç½ð¤ò½Ð¤ëÃ«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡á24Æü¸áÁ°9»þ23Ê¬

¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î²ñ¼Ò°÷ÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬»É¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï24Æü¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿²ñ¼Ò°÷Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¡áÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ì¡á¤òÁ÷¸¡¤·¤¿¡£

¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢½ð¤ò½ÐÈ¯¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï´é¤òÇØ¤±¡¢¤¦¤Ä¤à¤­¤Ê¤¬¤é¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£

¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï22Æü¤ÎÂáÊá¸å¤Ë¡Ö»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç1²ó¤«2²ó¤°¤é¤¤»É¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¡£¸©·Ù¤¬·Ð°Þ¤äÆ°µ¡¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£

¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï20Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£

¿À¸Í»Ô¤Î½÷À­»¦³²»ö·ï¤Ç¡¢°ÜÁ÷¤Î¤¿¤áJR¿·¿À¸Í±Ø¤ËÅþÃå¤·¤¿Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡ÊÃæ±û¡Ë¡á22Æü