好き＆行ってみたい「広島県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「三段峡」を抑えた1位は？【2025年調査】
木々の香りに包まれ、心と体をリフレッシュできる森林浴。涼やかな空気やせせらぎの音に癒やされながら自然と一体になれる体験は、日常の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれます。豊かな緑が広がる中国・四国地方には、訪れる人を魅了するスポットが数多く存在します。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女204人を対象に、「森林浴スポット（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「広島県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
※8月20日現在、いくつかの遊歩道が通行止めとなっています。訪問の際は安芸太田町公式HPなどを確認することをおすすめします。
回答者からは「地元ならではのグルメが充実しているので」（20代女性／東京都）、「セラピーロードが敷かれており、存分に癒し効果を味わうことができます」（40代男性／山形県）、「国の特別名勝にも指定されているほどの美しい景色が最大の理由です。特に、新緑や紅葉の季節に、清らかな水が流れる渓谷をのんびりと散策してみたいです。迫力のある三段滝や、神秘的な二段滝など、自然が作り出した絶景を五感で感じ、自然の偉大さを再認識したいです」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「景色が良くパワースポットとも言われているので、宮島旅行に行ったらぜひ行きたいところだから」（50代女性／埼玉県）、「展望台から瀬戸内海が一望でき、爽快感があって好きだから」（20代女性／山口県）、「ロープウェイで行けるところまで行った時も、空気が綺麗でとても心地良かったので、山頂へ行けばより楽しめると思う」（20代女性／高知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
