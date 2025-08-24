°¦¾ð¤¬Îä¤á¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤¬ËÜÌ¿½÷À¤Ë¸«¤»¤ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¹¥¤¥µ¥¤¥ó¡×
ÃËÀ¤ÎËÜÌ¿¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È°¦¾ð¤¬Îä¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï°¦¾ðÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤¬ËÜÌ¿½÷À¤Ë¸«¤»¤ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¹¥¤¥µ¥¤¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ñÏÃÃæ¤ËÆÍÁ³¾Ð´é¤¬¾Ã¤¨¤ë
²ñÏÃÃæ¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤¬ÆÍÁ³¿¿´é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Èà½÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡Öµ¤¤Ë¾ã¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÃËÀ¤Î°Õ³°¤ÊÂç¹¥¤¥µ¥¤¥ó¤Î£±¤Ä¡£
Í×¤ÏÈà½÷¤ÎÁ°¤Ç¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¸òºÝÅö½é¤ÏÉÑÈË¤¤¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÁ´Á³¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°¦¾ð¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë°¦¾ðÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Öµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈà½÷¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃËÀ¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¹ÔÆ°¤â°¦¾ð¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¿¥µ¥¤¥ó¤ÈÂª¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂç¹¥¤¥µ¥¤¥ó¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¼¤Ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼ËÜµ¤¤Ç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£ËÜÌ¿¹ÔÆ°¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ö°Õ³°¤ÊÃËÀ¤Î»ÅÁð¡×