ÉÔÎÑ¤Ï¤º¤Ã¤È¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÄÃË¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡ÚÆü¾ïÅª¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¡Û£´¤Ä
¡ÖºÇ¶á¡¢Ã¶Æá¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¬¤Á´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃË¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡ÖÆü¾ïÅª¤Ë¤¹¤ë¹ÔÆ°¡×¤ò£´¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ãµ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤
µ¢Âð»þ´Ö¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÔÎÑÃË¤ÎÆÃÄ§¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¡£
»Ä¶È¤äÀÜÂÔ¤ò¸ý¼Â¤Ë¡¢Â¾¤Î½÷¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸Éô½ð¤ÇÆ¯¤¯Æ±Î½¤¿¤Á¤â¾õ¶·¤Ï°ì½ï¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¾å»Ê¤äÆ±Î½¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢Ãµ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ã¥¹¥Þ¥Û¤òÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÉÔÎÑÃË¤Î¹ÔÆ°ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤â¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥È¥¤¥ì¤Ë¤Þ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
±£¤ì¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¸«¤»¤Æ¡ª¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´é¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡Ã¸«¤¿ÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
ÉÔÎÑ¤¹¤ëÃË¤Ï¡¢¾ï¤ËÃË¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í°ìÇÜ¸«¤¿ÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸«¤¿ÌÜ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¡¢Ãí°Õ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃË¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¼ä¤·¤µ¤ò³°¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤òË«¤á¤Æ¡¢¿·Á¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÃÎ®¹Ô¤ê¤Ë¾Ü¤·¤¤
Î®¹Ô¤ê¤Ë¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢ÉÔÎÑ¤¹¤ëÃË¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤ÊÇ¯²¼¤Î¸åÇÚ¤¬¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÉÔÎÑ¤Ç¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë¼ã¤¤»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Â¾¤Î½÷À¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ø¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
£±¤Ä¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
