Èà½÷¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬¡ÖËÜµ¤¤Î½÷À¤À¤±¡×¤Ë¸«¤»¤ëÂÖÅÙ¤È¤Ï
Èà»á¤È£²¿Í¤¤ê¤Ç²á¤´¤¹»þ¤ÏÈà»á¤ÎËÜ¿´¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖËÜµ¤¤Î½÷À¤À¤±¡×¤Ë¸«¤»¤ëÂÖÅÙ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ãµ¤Ê¬¤äÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤À¤È¡ÖÈà¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¿È¤â¿´¤âµÙÂ©¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÈà»á¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢É¬¤º¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤Ê¬¤äÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ã¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤ä°Õ¸«¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤
Èà¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤ä°Õ¸«¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡£
¤½¤ó¤ÊÈà»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÃË¤é¤·¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉÔËþ¤òÊú¤¯¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤³¤½¡Ö½½Ê¬¤ËÃË¤é¤·¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ã¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈà¤Ï¥Ç¡¼¥È¤ÎÊÌ¤ìºÝ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈºÇ´ó±Ø¤ä¼«Âð¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡ÖÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈà»á¤¬¾ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼êÊü¤·¸·¶Ø¤ÎÍ¥ÎÉÊª·ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤âÈà»á¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¤³¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤³¤½ËÜÌ¿¤Ë¡£¡ÖÈà»á¤È¤·¤ÆºÇ¹â¡×¤ÊÃËÀ¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤È¤Ï