¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÉÔÎÑ¤äÉâµ¤¤Ë¥Ï¥Þ¤ë½÷À­¤Î¶¦ÄÌÅÀ

Éâµ¤¤äÉÔÎÑ¤ÎÎø¤Ï´Å¤¯¤Æ¥¹¥ê¥ë¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤½÷À¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡È¿´¤ÎÊÊ¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½÷À¤¿¤Á¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤òÄã¤¯¸«ÀÑ¤â¤ë
¡Ö»ä¤Ê¤ó¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö£²ÈÖÌÜ¤Ç¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¤È¡¢ËÜÍè¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÀ¿¼Â¤Ê°¦¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÈÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤Â¸ºß¡É¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤³¤È¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Îø¤ÎÁª¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»É·ã¤Ë¼å¤¯¡ÖÈóÆü¾ï¡×¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦
ÉÔÎÑ¤äÉâµ¤¤ÎÎø¤¬¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡ÈÈëÌ©¤Î¥¹¥ê¥ë¡É¡£¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´Ø·¸¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÂà¶þ¤ä¸ÉÆÈ¤ò°ì½Ö¤ÇËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»É·ã¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤à¤·¤íºá°´¶¤äÉÔ°Â¤È¤¤¤¦Âå½þ¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Îø°¦°Ê³°¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼ñÌ£¤äÄ©Àï¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖNO¡×¤È¸À¤¨¤º¡¢Î®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤
¡ÖÃÇ¤Ã¤¿¤é·ù¤ï¤ì¤½¤¦¡×¡ÖÈà¤¬Í¶¤¦¤Ê¤é±þ¤¨¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ä¤¤Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¶³¦Àþ¤ò°ú¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÉÔÎÑ´Ø·¸¤äÉâµ¤´Ø·¸¤Ë¡Ä¡£¤â¤·¼«Ê¬¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢º³ºÙ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡ÖNO¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸À¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éâµ¤¤äÉÔÎÑ¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤Ï¡È°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤«¤é¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿¡ÖÊÊ¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÊ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¼êÊü¤»¤Ð¡¢ËÜÅö¤ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë°¦¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÉ¬¤º¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
🌼¤½¤ÎÃËÀ¡¢Éâµ¤À¤Ç¤¹¡£Î¬Ã¥°¦¤¬¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×