¡ÖÈý¡×¤ÏÎø¤Î¥¦¥½È¯¸«´ï¡ªÃËÀ¤¬ËÜÌ¿½÷À¤Ë¤À¤±¸«¤»¤ë¡ÈÉ½¾ð¡É¤È¤Ï
Îø°¦¥µ¥¤¥ó¤Ï¡¢ÌÜ¤ä¸ý¸µ¤À¤±¤Ë¸½¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡ÈÈý¡É¤³¤½¡¢´¶¾ð¤¬ºÇ¤âÀµÄ¾¤ËÉ½¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¡£ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿½÷À¤ÎÁ°¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤ÎÆâ¤ËÈý¤ò¾å¤²¤¿¤ê´ó¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¥°Õ¤ä´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÈý¡É¤Ë½Ð¤ë¡ÖËÜÌ¿¥µ¥¤¥ó¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÈý¤¬¾å¤¬¤ë¡á´î¤Ó¤Î¾Ú
¹¥¤¤Ê½÷À¤Ë²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¿Í¤Ï°ì½Ö¤À¤±Èý¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¤ä´î¤Ó¤ò¼¨¤¹¡ÖÈý¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¿±þ¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤ÎÆ°¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ñ»¡¤¹¤ë¤Ê¤éºÇ½é¤Î£±¡Á£²ÉÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ñÏÃÃæ¤ËÈý¤¬´ó¤ë¡á¶½Ì£¤ä¿´ÇÛ¤ÎÉ½¤ì
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤ò¿¿·õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÃËÀ¤ÎÈý´Ö¤¬·Ú¤¯´ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢¿´ÇÛ¤ä¶¦´¶¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¤âµ¯¤³¤ëÉ½¾ð¤Ç¡¢¹â¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£
Èý¤È¾Ð´é¤¬Æ±»þ¤ËÆ°¤¯¡á¹¥°ÕMAX
¾Ð´é¤ÈÆ±»þ¤ËÈý¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò¿´¤«¤é¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¤¹¡£¼Ò¸ò¼Îá¤Î¾Ð´é¤Ë¤ÏÈý¤ÎÆ°¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¼¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ÈÈý¤ÎÆ°¤¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹¥°Õ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èý¤ÏÎø¤Î¥¦¥½È¯¸«´ï¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²ñÏÃÃæ¡¢¾Ð´é¤Î¤È¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ìÌÌ¤ÇÃËÀ¤ÎÈý¤ÎÆ°¤¤ò´Ñ»¡¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÎËÜ¿´¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£
