¤Ê¤¼¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©Éâµ¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÃË¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö»×¹Í²óÏ©¡×
¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤·¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤½¤¦ÌóÂ«¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿Î¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Éâµ¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÃËÀ¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¿´Íý¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÃË¿´¤ÎÎ¢Â¦¡É¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥ê¥ë°ÍÂ¸·¿¡§Îø°¦¤Ï¥²¡¼¥à´¶³Ð
°ì¸«¡¢¾ðÇ®Åª¤Ç¼æ¤«¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢Îø°¦¤ò¡Ö¥¹¥ê¥ë¡×¤ä¡ÖÀ¬Éþ¥²¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥¿¥¤¥×¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï´Ø·¸¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤»É·ã¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¡Ö°Â¿´´¶¡áÂà¶þ¡×¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¾ï¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ä¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾µÇ§Íßµá·¿¡§¥â¥Æ¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¥â¥Æ¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾µÇ§Íßµá¤Î¶¯¤µ¤¬¡¢Éâµ¤¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤â¡££±¿Í¤«¤é¤Î°¦¾ð¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤º¡¢Ê£¿ô¤Î½÷À¤«¤é¤Î¹¥°Õ¤Ç¤ä¤Ã¤È°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ï¤È¤Æ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ê¾Úµò¤Ç¤¹¡£¡È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÊäµë¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤¹´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¼ÂÆ¨Èò·¿¡§¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤¹
»Å»ö¤ä²ÈÄí¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÀµÌÌ¤«¤é²ò·è¤Ç¤¤º¡¢¡ÈÉâµ¤¡É¤òÆ¨¤²¾ì¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬¼å¤¯¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡Ö²¶¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤ò½Å¤Í¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Îø°¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î²÷³Ú¤Çµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Éâµ¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÃËÀ¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Èà¤ÎÆâÌÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°¦¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤éÉâµ¤¤¹¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¼«¿È¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤ä¿´¤ÎÌäÂê¤¬¸¶°ø¡£Î¢ÀÚ¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢»ëÅÀ¤ò¡ÖÈà¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤«¤é¡Ö»ä¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼²¿¿Í¤ÈÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£Êò¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡ÖÉâµ¤À¤ÊÃËÀ¡×¤ÎÆÃÄ§