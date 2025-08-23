ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ò¡È±¿Æ°»þ´Ö¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡Ý£¶kg¤ËÀ®¸ù¡ªËèÆü£±ËüÊâ¡õ³¬ÃÊÍøÍÑ¤ÇÁé¤»¤¿¡Ú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¡Û
¡Ö¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤Ï²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿30Âå±Ä¶È¿¦¤ÎD¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£Èà½÷¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ò¡È±¿Æ°»þ´Ö¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¤Ç¤·¤¿¡££±Æü£±ËüÊâ°Ê¾å¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤º³¬ÃÊ¤òÁª¤Ö¨¡¨¡¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢£²¥ö·î¤ÇÂÎ½Å¤Ï¡Ý£¶kg¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¡Ý£·cm¤òÃ£À®¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊD¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡Ú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¡Û¤ò¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄÌ¶Ð»þ´Ö¢ª±¿Æ°»þ´Ö¡×¤Ç¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤òÄì¾å¤²
D¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¤ÏºÇ´ó±Ø¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¡£°ÊÁ°¤ÏÈè¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤»¤á¤ÆÄÌ¶Ð¤ò±¿Æ°Âå¤ï¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È·è°Õ¡£ºÇ´ó±Ø¤«¤é²ñ¼Ò¤Þ¤Ç¤ÏÁáÊâ¤¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢³¬ÃÊÍøÍÑ¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤Ï¥é¥ó¥Á¸å¤Ë15Ê¬¤Û¤É¥ª¥Õ¥£¥¹¼þÊÕ¤ò»¶Êâ¤¹¤ë½¬´·¤ò¥×¥é¥¹¡£·ë²Ì¡¢£±Æü¤ÎÊâ¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ9,000¡Á10,000Êâ¤Ë¡£
ÂÎ½Å55kg¤Î¿Í¤¬£±ËüÊâÊâ¤¯¤ÈÌó275kcal¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½µ£µÆü¤Ç1,375kcal¡¢£²¥ö·î¤Ê¤éÌó11,000kcal¡Ê»éËÃÌó1.5kgÊ¬¡Ë¤ËÁêÅö¡£¤³¤ì¤Ë¿©»ö²þÁ±¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ºÎÌ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³¬ÃÊÍøÍÑ¤Ç²¼È¾¿È¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃÃ¤¨¤ë
D¤µ¤ó¤Ï¿¦¾ì¤ÈºÇ´ó±Ø±Ø¤Î°ÜÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤Î°ÜÆ°¤Ç¤â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ä¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÍøÍÑ¤òÉõ°õ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢£±ÆüÊ¿¶Ñ10¡Á15³¬Ê¬¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£³¬ÃÊ¾º¹ß¤ÏÊ¿ÃÏÊâ¹Ô¤ÎÌó£²ÇÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤·¡¢¡ÖÂçÂÜ»ÍÆ¬¶Ú¡×¤ä¡ÖÂçç½¶Ú¡×¤Ê¤É²¼È¾¿È¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢´ðÁÃÂå¼ÕUP¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÂ©¤¬ÀÚ¤ì¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£²½µ´Ö¤Û¤É¤Ç´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÓ¤Ë¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¡¢¥Ò¡¼¥ë¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈD¤µ¤ó¡£´ðÁÃÂå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤¬¼«Á³¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÈÆü¾ïÀ¸³è¤Î±äÄ¹¡É¤À¤«¤é
¤³¤Î½¬´·¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö±¿Æ°¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¤Ç¤¤ë³èÆ°Áý²Ã¡ÊNEAT¡Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡ÖÄÌ¶Ð¤Ä¤¤¤Ç¤ËÁé¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëD¤µ¤ó¡£ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤ä´Ä¶¤ÏÉÔÍ×¡£ÄÌ¶Ð¡¢Çã¤¤Êª¡¢³°½Ð¤Ê¤É¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¹ÔÆ°¡É¤Ë±¿Æ°¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
D¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë³¬ÃÊÍøÍÑ¤äÊâ¿ô¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ï¡¢±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£Æü¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡§beauty news tokyoÊÔ½¸Éô¡ä