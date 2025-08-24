

「ザワつく！金曜日」公式ホームページより

8月22日放送の「ザワつく!金曜日 緊急!特殊詐欺2時間SP」で、レギュラーメンバーの長嶋一茂が、番組の途中でスタジオを一時退席したことが話題になっている。

クイズが出題された場面で、彼が答えた内容が不正解と判定された後、似たような答えを出した石原良純が正解と判定されたことに対して、一茂が納得いかない表情で「それは変だよ」と猛抗議を始めた。そして「俺、帰るよ」と宣言すると、そのまま席を立って本当にスタジオを出て行ってしまった。

取り残された司会の高橋茂雄、回答者の高嶋ちさ子、石原の3人は呆然としていた。石原が「まあ、季節の変わり目だからしょうがない」とつぶやいた。その後、一茂はばつが悪そうにスタジオに戻ってきた。そんな彼に高嶋が明るく「おかえり」と声をかけて、何事もなかったかのように収録が再開された。

感情を抑えきれない

2時間番組の中でほんの1〜2分だけのちょっとしたハプニングに過ぎなかったのだが、一部の視聴者にとっては「放送事故」と言ってもいいほどのインパクトを残す場面だったようだ。

このことはネットニュースなどでも大きく取り上げられて、波紋を広げていた。この出来事は、長嶋一茂という人物のタレントとしての特性を改めて浮かび上がらせるものだった。

一茂は長年テレビに出ている人気タレントではあるが、決して器用なタイプではないし、緻密に計算されたコメントをすることもない。むしろそれとは逆で、感情を抑え切れずに思ったことをその場で口にしてしまったり、唐突に怒ったり、気分を損ねたりすることがある。今回の退席劇も、その延長線上にある。

しかし、この制御不能な部分こそが彼の最大の魅力でもある。バラエティ番組において、予定調和を壊す存在は常に求められてきた。台本通りに進むだけでは視聴者の記憶に残るシーンは生まれない。一茂は収録中でも思うがままに自由に振る舞うことで、結果的にその役割を担っている。

彼は「長嶋茂雄の息子」という宿命的な肩書を背負っている。野球選手としては早々に一線を退いたが、その後タレントとして生き残り続けているのは、父の名声だけでは説明できない。

彼には「二世タレント」特有の図太さと開き直りがある。世間からどう見られても構わないという姿勢が、かえって強烈な個性を生み出しているのだ。

最終的には笑いに変えてしまう憎めないキャラ

今回の退席騒動にしても、普通のタレントなら多少は不満に思うことがあったとしても「退席すると番組に迷惑をかけてしまう」と考えて、行動を抑えるだろう。しかし、一茂にはそのブレーキがない。その危うさが視聴者にとっては良い刺激になる。

さらに、彼は意外にも「憎めないキャラクター」としての愛され方を獲得しているようなところがある。怒りっぽいところはあるが、あとに引かず、何食わぬ顔ですぐに戻ってくる。番組の空気を壊すことなく、最終的には笑いに変えてしまう。

これは意識的にやっているわけではなく、生まれつきの資質から来るものだろう。計算ではなく本能的に動いているからこそ、視聴者は彼に嫌悪感を抱くことがない。「一茂ならしょうがない」と誰もが認めてしまっている。多くのタレントがきれいなイメージを守ろうと必死になっている中で、彼の無防備さは際立っている。

今回の退席騒動について真面目に考えるなら、これが放送されているということは、問題が大ごとにならず、円満に解決した証である。これをネタにすることについて、一茂側と番組側の間で合意が取れているのだから、本来ならここまで大きく騒ぐようなことではない。

でも、それがちょっとした騒動に発展してしまったのは、そこに一茂らしい生々しさがあるからだ。彼ならばこういう突飛な行動をしてもおかしくない、と誰もが理解している。収録を一時中断して、出演者やスタッフを待たせてしまうという迷惑な行動が、傲慢さの表れだというふうには見られず、単に微笑ましい出来事として受け止められている。

求められる「人間らしさ」

国民的スターの息子である一茂は、国民全体にとっての子供のような存在だ。彼はこの番組の視聴者からも「子供」としてかわいがられ、甘やかされ、愛されている。

今回のスタジオ退席騒動は、彼にとってマイナスの出来事ではなく、むしろ彼の人気ぶりを改めて証明する出来事だったと言える。視聴者は彼に「完璧さ」ではなく「人間らしさ」を求めている。放送事故になりかねないトラブルさえもエンターテインメントに変えてしまう力こそが、彼の人気の秘密なのだ。

（ラリー遠田 ： 作家･ライター､お笑い評論家）