°åÎÅ»ö¸ÎÂêºà¤Î¥Í¥Ã¥ÈÌ¡²è¤ÏÌ¾ÍÀÔÌÂ»¡©¡Äºî¼Ô¡Ö¹ðÈ¯¤Î¤¿¤á¤Ç¸ø±×ÌÜÅª¡×¡¢°å»ÕÂ¦¤Ï¡Ö»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Î°åÎÅ»ö¸Î¤òÂêºà¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ì¡²è¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÂçºåÃÏºÛ¤Ç¤ÎÌ±»öÁÊ¾Ù¤ÇÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºî¼ÔÂ¦¤Ï»ö¸Î¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ø±×ÌÜÅª¤ÇÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°å»ÕÂ¦¤Ï¡Ö»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤À¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¿·¤¿¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¹½¤¨¤À¡£¡Ê°ËÆ£¹§Â§¡Ë
¡¡Ì¡²è¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Æâ¤ÎÃËÀ¤¬¡ÖÇ¾³°²Ê°åÃÝÅÄ¤¯¤ó¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç£²£°£²£³Ç¯£±¡Á£··î¡¢¤Û¤ÜËèÆü£±ÏÃ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç£´¥³¥ÞÌ¡²è¡ÊÁ´£±£´£°ÏÃ¡Ë¤òÆ¿Ì¾¤Ç¥Ö¥í¥°¤ËÅê¹Æ¡£¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¤â¹¤¯±ÜÍ÷¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Î¿ÆÂ²¤Ï£²£°Ç¯£±·î¡¢ÀÖÊæ»ÔÌ±ÉÂ±¡¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÀÖÊæ»Ô¡Ë¤Ç¹øÄÇ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Î¾Â¤Þ¤Ò¤Ê¤É¤Î½ÅÅÙ¤Î¸å°ä¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÉÂ±¡Â¦¤Ï°åÎÅ²á¸í¤ÈÇ§¤á¡¢£²£²Ç¯£¶·î¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸°å»Õ¤¬Ã´Åö¤·¤¿¼ê½Ñ¤Ç¤Û¤«¤Ë¤â£··ï¤Î°åÎÅ»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°å»Õ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤Î¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÈÌ³¾å²á¼º½ý³²ºá¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¡²è¤Ë¤ÏÉÂ±¡¤ä°å»Õ¤Î¼ÂÌ¾¤Ï½ñ¤«¤ì¤º¡¢½ñÀÒ²½¤Ê¤É¤Î¼ý±×²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤ÇÆ±ÉÂ±¡¤Ç¤Î°åÎÅ»ö¸Î¤Î¤³¤È¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢°å»ÕÂ¦¤Ï£²£³Ç¯£±£°·î¡¢¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢È¯¿®¼Ô¾ðÊó¤Î³«¼¨¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òÅìµþÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤ÏÈ¯¿®¼Ô¾ðÊó¤Î³«¼¨¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤Ïº£Ç¯£³·î¡¢Ì¡²è¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ËÅö¤¿¤é¤ºÂ»³²Çå½þ¤ÎµÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Î³ÎÇ§¤ò°å»ÕÂ¦¤Ëµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òÂçºåÃÏºÛ¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡£ÃËÀÂ¦¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Êµ¾À·¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤Î´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸ø±×À¤¬¤¢¤ëÆâÍÆ¤ÇÇå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄóÁÊ¸å¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ÉÂ±¡Â¦¤¬¤Ê¤¼°åÎÅ»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤«¤ò½½Ê¬¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µÄ²ñ¤äÊóÆ»µ¡´Ø¤â½½Ê¬¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤·¡¢¡Ö»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼«¿È¤ä¿ÆÂ²¤ÎÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ö¶ËÎÏ¡¢µÓ¿§¤»¤º¤ËÉÁ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢°å»ÕÂ¦¤ÏÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢½àÈ÷½ñÌÌ¤Ç¡¢Ì¡²è¤ÎÃæ¤Ç°åÎÅ²á¸í¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²á¼º¤Ï¤Ê¤¯¡¢°åÎÅ²á¸í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¤Þ¤¿¡¢°å»Õ¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¡Ö»¦¿Í¹Ô°Ù¡×¤ÈÉÁ¤¤¤¿²ó¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¸ØÄ¥¡¢ÏÄ¶Ê¡Ê¤ï¤¤¤¤ç¤¯¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¿¿¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëµºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÌ¡²è¤ÎÆâÍÆ¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡Ì¡²è¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÇúÇËÍ½¹ð¤ä·ù¤¬¤é¤»¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ê¤É¤¬ÉÑÈ¯¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Â»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¹¤ë¡£
ÀìÌç²È¡ÖÈ¯¿®Á°¤Ë½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¡×
¡¡£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸Ä¿Í¤¬¼«Í³¤Ë°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤ÆÌ±»öÁÊ¾Ù¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë»öÎã¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ðÊó¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬ÀìÌç¤Î¹â¶¶¶Ç»Ò¡¦À®ìþÂçµÒ°÷¶µ¼ø¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¤¬¼Ò²ñ¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¸ú¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¿Í¤Î¶½Ì£¤ò¤Ò¤¯¡¢´Ø¿´¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£Åö»ö¼ÔÂ¦¤«¤é¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¤°ìÊýÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ÎÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤Î©Ì¿´ÛÂçË¡²ÊÂç³Ø±¡¤ÎÏÂÅÄ¿¿°ì¶µ¼ø¡ÊÌ±Ë¡¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¹âºÛÈ½Îã¤äÊóÆ»¤ò½ä¤ë²áµî¤ÎÌ±»öÁÊ¾Ù¤òÄÌ¤¸¡¢°ìÄê¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£È¯¿®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤¬Äã²¼¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤ÎÍÌµ¤Ï¢¦¸ø±×ÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤«¢¦ÆâÍÆ¤¬¿¿¼Â¤«¡½¡½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¼ç¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ø±×ÌÜÅª¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢É½¸½¤¬¿¿¼Â¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Çå½þÀÕÇ¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£ÆâÍÆ¤¬¿¿¼Â¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö¸ø±×ÌÜÅª¤Ç¡¢¿¿¼Â¤È¿®¤¸¤ëÁêÅö¤ÎÍýÍ³¡Ê¿¿¼ÂÁêÅöÀ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÌÈÀÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¸ø±×ÌÜÅª¤ËÃÍ¤¹¤ëÆâÍÆ¤«¤É¤¦¤«¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¸Ä¿Í¤ÎÅê¹Æ¤ÏµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢»äÅª¤Ê´¶¾ð¤ËÊÐ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£²áµî¤ÎÈ½Îã¤Ç¤ÏÈ¯¿®¤Ë¸þ¤±¡¢»öÁ°Ä´ºº¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¤·¤¿¤«¤¬Çå½þÀÕÇ¤¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¡¢ÆâÍÆ¤¬¿¿¼Â¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿¿¼ÂÁêÅöÀ¤¬¤¢¤ë¤È¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¹¤ë¡£
¡¡ÏÂÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÈ¯¿®¤¬¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯¿®Á°¤Ë½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£