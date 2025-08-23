¥Ï¥ê¡¦¥Ä¥äÈ©¤ò¼Â¸½¡ª¡Ú¡õbe¡Û¿Íµ¤¤Î¡ÖUV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥È¡×¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÏËÌÍµ²ð»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡Ú¡õbe¡Ê¥¢¥ó¥É¥Ó¡¼¡Ë¡Û¤«¤é¡¢Âç¿Íµ¤¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡Ö¡õbe UV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥È¡×Á´£³¿§¤ò2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¡£AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¿·¥Ú¥×¥Á¥É¡ÖPeptiYouth(TH)¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ²½¾ÑÉÊ¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¹â¤¤ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¥Ï¥ê¡¦¥Ä¥äÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
INI¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ
ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£INI¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·CM¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¿·À½ÉÊ¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
8·î29ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¡õbe UV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥È¡×¤ËÂ³¤¡¢10·î3Æü¤Ë¤Ï¡Ö¡õbe ÌôÍÑUV¥×¥ì¥¹¥È¥¯¥ê¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¯¡Ö¡õbe ¥°¥í¥¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï11·î7Æü¤ËÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÁ´¹ñÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤é3¾¦ÉÊ¤ò8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¡Ö0th hub Nihonbashi¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼INI
¢¥¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÏËÌÍµ²ð»á
¤³¤ÎÆü¡¢²ÏËÌ»á¤Ï¿·CM¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤â¾Ò²ð¡£INI¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î ¡ÈËÜÈÖÄ¾Á°¤Î½àÈ÷»þ´Ö¡É ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿CM¤Ç¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Ç»Å¾å¤²¤¿È©¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ä¥ä¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¿·¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀINI¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¥È¡¼¥¯
²ÏËÌ»á¤«¤é¡ÖºÇ¶á¼«Ê¬¤Î¿´¤¬¤¦¤ë¤ª¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤ä½ÐÍè»ö¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡¢INI¤ÎÀ¾Þ«¿Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿©»öÀ©¸Â¤ò½ª¤¨¤¿½Ö´Ö¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢£²½µ´Ö¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¡¼¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¼ÃÏ°Ê¾å¤Î¥Ï¥ê¡¢¥Ä¥ä¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î¿·¡¦UV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼
Âç¿Íµ¤¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ªAI¤ò»È¤Ã¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿¿·¥Ú¥×¥Á¥É¡ÖPeptiYouth¡ÊTM¡Ë¡×¤ò²½¾ÑÉÊ¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ½é¡£¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤ä¡¢¥Ï¥ê¤ä¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤âìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ÇÊÝ¼¾ÎÏ¤â½¾Íè¤È¤¯¤é¤Ù119¡ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥ÕÈÄ¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤ò½¸¤á¿§¤à¤é¤äÌÓ·ê¤Ê¤É¤âÊäÀµ¡£SPF50+¡¦PA++++¤ÈUV¥«¥Ã¥È¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£UV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥È¤ÏÁª¤Ù¤ë3¿§¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤Ë¤âÊØÍø¤Ê15g¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¡õbe UV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥È ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É ¡¡36g¡¡¡ï3,080¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ýÂ³·¿¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¡Ê¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É¡Ë¤ÎÇÛ¹ç¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥ë¤ÇÈ©¤Ë¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¡¢³è¤³è¤¤È¤·¤¿È©¤Ø¡£
¢¥¡õbe UV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥È ¥Ô¡¼¥Á¥°¥í¥¦ ¡¡36g¡¡¡ï3,080¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·ì¿§´¶¤¬Íß¤·¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB5Í¶Æ³ÂÎ¡Ê¥Ñ¥ó¥Æ¥Î¡¼¥ë¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Ô¡¼¥Á¥°¥í¥¦¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£È©¥Ð¥ê¥¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ë°õ¾ÝÈ©¤Ø¡£
¢¥¡õbe UV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥â¥¤¥¹¥È ¥¹¥«¥¤¥°¥í¥¦ ¡¡36g¡¡¡ï3,080¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æ©ÌÀ´¶¤¬¤Û¤·¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Î CICAÀ®Ê¬¡Ê¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¡¿·Ô¥¨¥¥¹¡Ë¤ÎÇÛ¹ç¤ÇÈ©¤ò·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤ËÆ³¤¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¤¬È©¤òÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
´ò¤·¤¤À®Ê¬¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿¿·UV¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡£²Æ¤ÏUV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤ÇÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¹âÊÝ¼¾¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤½©Åß¤Ç¤âÂç³èÌö¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ç¤â¤½¤ÎÆü¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÁª¤Ù¤ë£³¿§Å¸³«¤â´ò¤·¤¤¤È¤³¤í¡£8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¡Ö0th Hub Nihonbashi¡×¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¿·¾¦ÉÊ¤ò»î¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤è¡£¡ãtext¡õphoto¡§ÅòÀî¥«¥ª¥ë»Ò¡¡Ìä¡§¡õbe¡¡https://andbe-official.com/¡ä