芦田愛菜「外歩いてらっしゃるのが新鮮」と感動！レジェンドアーティストの超レアなロケ姿にサンド伊達も「初めて見るかも」

8月23日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、「昭和エンタメ名ビル巡り」と題し、すでに閉鎖が決まっている名ビルを訪れた。

今回博士ちゃんとともにビル巡りをしたのは、街ロケのイメージがないあのアーティスト。スタジオからは終始「ロケするんだ…」「すごく違和感が」といった感想が漏れる、貴重なロケとなったようで…。

【映像】デーモン閣下、中野サンプラザを訪れ「40回くらい出演した。思い出がいっぱい」

昭和のエンタメを彩った“名ビル”を巡る同企画。再開発によって解体されてしまうものも多いということで、今回は建て替えや閉鎖が決まっている建物を巡った。

「二度と見られないので、最後に芸術的なエンタメの名ビルの姿を目に焼き付けておきたい」と語るのは、“航空写真博士ちゃん”こと鈴木陽心くん（20歳）。

今回は、昭和のエンタメを知るゲストとともにビルを巡ることに。待ち合わせ場所についた陽心くんは、ゲストを見て「これって会って大丈夫なんですか？」と困惑した様子を見せる。「雰囲気がすごいじゃないですか」と言いつつ近づいた先には、ハードロックバンド聖飢魔IIのボーカル、デーモン閣下が立っていた。

スタジオのサンドウィッチマン・伊達みきおは、まさかのゲストに「スゲぇ！初めて見るかも、閣下のロケ」と驚きを隠せない。富澤たけしは「ロケ行くんですか!?」と笑いだしてしまった。

昭和58年の活動開始からさまざまなホールやイベント会場でライブをおこなってきたデーモン閣下は、このあと陽心くんとともに「中野サンプラザ」や「日比谷公園大音楽堂」、「東映会館」を巡っていく。

デーモン閣下がステージに立った当時の思い出や裏話なども飛び出すロケとなったが、スタジオでは芦田が「外で歩いてらっしゃるのが新鮮ですよね」とコメントするなど、閣下のロケ姿そのものも貴重なVTRに。サンドウィッチマンの2人は最後まで「違和感すげえなあ」「まだ慣れない」と笑っていた。