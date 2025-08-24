『映画キミとアイドルプリキュア♪』、雑誌表紙風キャラポス9種解禁 ノベルティがもらえるキャンペーンも実施決定
9月12日より全国公開される『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』より、キュアアイドルたちが雑誌の表紙を飾っているかのような、全9種のキャラクターポスターが一挙解禁。オリジナルのノベルティがもらえたり、さまざまなサービスが受けられたりするお得なキャンペーン「ミラクルアイアイブレスでゲット♪おでかけキャンペーン」の実施も決定した。
【写真】『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』キャラポス
本作は、「プリキュア」の最新作でアイドルをモチーフにしたアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。
テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。歌うことが大好きな咲良うたが、チョッキリ団ボスのダークイーネによって闇に包まれてしまったキラキランドを救うため、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会い、歌って踊ってファンサして戦う“アイドルプリキュア”に変身するというストーリーだ。
このたび、全9種のキャラクターポスターが解禁。
公開されたポスターには、「キミとアイドルプリキュア♪」に加え、映画オリジナルキャラクターの「テラ＆アマス」、映画への出演が決定している歴代プリキュアの「ひろがるスカイ！プリキュア」と「わんだふるぷりきゅあ！」の姿が。キャラクターの名前と映画公開日があしらわれ、まさに雑誌の表紙を思わせるカラフルなデザインに、キラッキランランな姿がそれぞれ写し出されている。
さらに「スーパーミラクルアイドルフェスティバル、開演だよっ！」のような、映画の中でそれぞれを象徴するセリフも。このセリフたちがどんな場面で出てくるのか、映画への期待がますます高まるキャラクターポスターに仕上がっている。
また、映画を観た後に出かけるとさまざまなサービスが受けられる「ミラクルアイアイブレスでゲット♪おでかけキャンペーン」の実施が今年も決定。
9月12日より対象の店舗や商業施設で入場者プレゼントの「ミラクルアイアイブレス」を提示すると、このキャンペーン限定のノベルティ「キミとおでかけ♪クリアカード」（数利用限定、なくなり次第終了）をもらえたり、さまざまな特典やサービスを受けられるお得なキャンペーンになっている。開催期間は9月12日〜10月13日。本キャンペーンの開催期間は店舗によって異なる。
『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』は、9月12日より全国公開。
本作は、「プリキュア」の最新作でアイドルをモチーフにしたアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の劇場版。
テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。歌うことが大好きな咲良うたが、チョッキリ団ボスのダークイーネによって闇に包まれてしまったキラキランドを救うため、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会い、歌って踊ってファンサして戦う“アイドルプリキュア”に変身するというストーリーだ。
このたび、全9種のキャラクターポスターが解禁。
公開されたポスターには、「キミとアイドルプリキュア♪」に加え、映画オリジナルキャラクターの「テラ＆アマス」、映画への出演が決定している歴代プリキュアの「ひろがるスカイ！プリキュア」と「わんだふるぷりきゅあ！」の姿が。キャラクターの名前と映画公開日があしらわれ、まさに雑誌の表紙を思わせるカラフルなデザインに、キラッキランランな姿がそれぞれ写し出されている。
さらに「スーパーミラクルアイドルフェスティバル、開演だよっ！」のような、映画の中でそれぞれを象徴するセリフも。このセリフたちがどんな場面で出てくるのか、映画への期待がますます高まるキャラクターポスターに仕上がっている。
また、映画を観た後に出かけるとさまざまなサービスが受けられる「ミラクルアイアイブレスでゲット♪おでかけキャンペーン」の実施が今年も決定。
9月12日より対象の店舗や商業施設で入場者プレゼントの「ミラクルアイアイブレス」を提示すると、このキャンペーン限定のノベルティ「キミとおでかけ♪クリアカード」（数利用限定、なくなり次第終了）をもらえたり、さまざまな特典やサービスを受けられるお得なキャンペーンになっている。開催期間は9月12日〜10月13日。本キャンペーンの開催期間は店舗によって異なる。
『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』は、9月12日より全国公開。