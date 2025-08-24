歌手の工藤静香（55）が24日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しの人気女優、人気お笑い芸人がコンサートに訪れたことを明かし、3ショットを披露した。

「本日 立川ステージガーデンでのコンサートが無事に終わりました いらして下さった皆さんと、同じ時が過ごせてとても嬉しかったです。会場に足を運んでくださった皆さまに心から感謝しています」と感謝。

「やはり若い女性がとても多かったですね。（勿論昔からのファンの姿は特別ガッツリ目立ちます）笑 ステージから結構見えるのですよ うふふ また 皆さまとお会いできる日を楽しみにしております」と記した。

また「@naoko_iijima_705_official にゃおちゃん @imotodesse 絢ちゃん」と女優の飯島直子、お笑いタレントのイモトアヤコと自身の3ショットや飯島と自身の2ショットなどをアップ。

さらに「@saetateki 早絵ちゃん 昔からファンクラブに入ってくれていて、ズルなしで（ズルは出来ないし）ファンミで良い席をゲットする @takaco_inoue パンチして骨折ってた井上貴子ちゃん」とイモトと自身、シンガー・ソングライターの立木早絵との3ショットや、自身とプロレスラーの井上貴子との2ショットなども投稿した。

「そして、めちゃくちゃカッコいい、最高のバンドのメンバー

key渡辺剛 Bass惠美直也 Drums田中栄ニ Guitar田口慎二」と紹介「ライブが無事に終わったか、いつも気にかけてくれている。心の席のみんなもありがとうね」とつづった。

工藤の投稿に、フォロワーからは「超いいね」「お疲れ様でした」「みなさん笑顔 かわいい」「最高のステージをありがとうございました」といった反響が寄せられている。