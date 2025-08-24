核政策をめぐる、日本の姿勢が注目されるなか、いわゆる「核武装安上がり論」に加えて、核に対する日本の矛盾も議論されている。日本は今、アメリカの拡大抑止、いわゆる「核の傘」に守られている。しかしその一方、NPT（核兵器の不拡散に関する条約）の枠内で、核兵器廃絶に向けた取り組みを進めていることに対し、行動が矛盾していると指摘されているのだ。

石破茂総理は、アメリカの核抑止に頼ることと、核兵器廃絶の両立に矛盾はないとしているが、Xでは「核の傘に守られながら核廃絶を訴えるのは詭弁」「被爆国日本は、核廃絶に全振りすべき」「石破さん、核共有論者じゃなかった？」といった指摘も。そこで『ABEMA Prime』では、戦争を生き抜いた80代の専門家2人と、核武装の是非を議論した。

■核武装論のタブー視

ジャーナリストの古森義久氏（84）は、日本の核武装は選択肢の一つと考えている。「日本では核武装論がタブー視され、少し言っただけで軍国主義者の危険人物として扱われてきた。しかし、日本の防衛が一番大事なら、そのためのあらゆる手段を考えていい」。

そして、「核兵器は、実際に使うよりも、『使うぞ』と脅すことがプラスになる。インドとパキスタンは、両方が核兵器を持っているため、『互いに使わない』と抑止できている。国会議員が『核武装もあり得る』と自由に言えるようになったのは、日本の防衛にとって前向きな展開だ」と評価した。

元外交官の金子熊夫氏（88）は、日本は核武装せずに現状を維持していくべきだと考える。NPTについては「脱退できる。将来国家の最高の利益が損なわれた時には、条約の規定に従って脱退する権利があると明言されている」と説明する。

NPTに関する国際交渉に関わった経験から、加盟は「正しいと思ったから決断した。必然だった」と振り返る。「NPT加盟が議論されている頃に、佐藤栄作総理が“非核三原則”で核の軍事利用を放棄してしまった。そのため、平和利用が担保されれば、NPTに入らない理由はなくなった」。

■「『安いから持っていい』『持たなきゃ他国になめられる』議論はすべきでない」

日本人が今後、核をめぐる議論をする上で、必要なポイントは何か。金子氏は「タブー視しないことが大事だ。『核問題を議論しない』を含めた“非核四原則”はおかしく、自由に議論すべき。しかしながら、戦後の日本外交を点検すると、核問題は非常にセンシティブだ。現在の日本政府の政策は、現実的にこれ以外ないと考えている。80年間の血が出る思いを考えると、『安いから持っていい』『持たなきゃ他国になめられる』といった議論はすべきでない」と語る。

古森氏は「安倍晋三元総理から『日本の政治家にとって、核武装論をぶち上げるのは自殺行為だ』と直接聞いた」と振り返る。「それほどマスコミや識者、世論の反発が激しい異常事態だ。核武装論は、日本の安全保障政策における立派な選択肢のひとつ。しかし、それを言うと“悪人”のレッテルを貼られる。その背景には、反米思想や社会主義志向があったと考える」。

■「戦前生まれの人がいるからタブーになるのでは…」

バンド「PK shampoo」ボーカルのヤマトパンクスは、核武装論のタブー視について、「戦前生まれの人がいる状態で、そういう話をするのは気まずいため、タブーになるのではないか。『80歳を超える方がご健在の中で、核やミサイルの話をするのはどうだろう』という部分もある」との見方を示す。

他にも「広島の人の前で」といった要素を例に出し、「重層的なレイヤーが、複雑に折り重なっている。コストや国際情勢を議論するには、もう少し時間が必要なのではないかと、なんとなく直感で思った」と話した。

