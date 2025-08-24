初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２４日、９・１１後楽園ホール大会でレジェンド王者の船木誠勝が黒潮ＴＯＫＹＯジャパンと２度目の防衛戦を行うことを発表した。

今年デビュー４０周年を迎えた船木は、３月にスーパー・タイガーを下し王座を奪還。６月の後楽園で新崎人生を破り初防衛に成功した。

メインイベントで行われるＶ２戦は、かつての教え子（ＷＲＥＳＴＬＥ―１時代）である黒潮ＴＯＫＹＯジャパンを指名した。

船木は以下のコメントを寄せた。

「２０２５年、今年はデビュー４０周年。そして自分は今、第２０代レジェンドチャンピオンシップ保持者。２度目の防衛戦の相手に黒潮ＴＯＫＹＯジャパンを指名したいと思います。１０年前、２０１５年に半年間に渡り自分が持っている技を伝授した事。昨日の様に覚えています。彼のキャリアの中には自分の血も入っています。吸収の早い彼はみるみる成長しました。脅威の運動能力を持っています。そんな彼と、デビュー４０周年を迎える今、レジェンドチャンピオンシップをかけて対戦してみたいと思い、自分から指名しました。イケメン流のストロングスタイルと闘いたい。２０２５ ９．１１ 勝負」

ＳＳＰＷ初参戦となる黒潮は以下のコメントを寄せた。

「俺にとって、１番怖い逆指名が入りました。多くは語りません、師匠の船木さんから教えてもらった技で、船木さんに勝ちに行きます。そして、もしも、もしも！もしも、俺が船木さんに勝ったら、船木さんにお願いしたいことがある。フィニッシュ」

なお、同大会は開催まで残り１８日となったが現時点で３試合のみ発表。その他のカードは未定となっている。

同大会の出場予定選手は以下の通り。

日高郁人、阿部史典、ジャガー横田、藪下めぐみ、Ｓａｒｅｅｅ。

◆９・１１後楽園決定済みカード

▼メインイベント レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負

王者・船木誠勝 ｖｓ 挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩 ｖｓ 大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ