3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（31）が23日までにインスタグラムを更新。今月25日発売の「週刊プレイボーイ」のグラビアに登場すると再び告知した。

「8月25日(月)発売の『週刊プレイボーイ』表紙と巻頭を担当させていただきました！ 私にとって初めてのグラビア 緊張しながら臨みましたが、まわりのみなさんがいろんな表情を引き出してくださり自分にとっても発見の多い貴重な経験になりました 感謝しかありません！ ぜひチェックしてくださいっ」と記述。表紙に使われた写真と表紙の2枚の画像をアップ。紺のキャミソール姿でアンニュイな表情を浮かべていた。

中川の投稿に対し「カッコいい いつもと雰囲気違いますね」「かわいい。別人みたいにキレイさです」「ナイスバディー！」などと書き込まれていた。

東京出身の中川は慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末でNHKを退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは美しいボディーラインを披露するなどし、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。