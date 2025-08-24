歌手小柳ルミ子（73）が23日に自身のブログを更新。心療内科を受診することを打ち明けた。

小柳は「歯医者の先生にご紹介頂いた心療内科に今日行って来ようと思います 心療内科… 73年生きてきて初めてです」と報告した。

続けて「暗く とてつもなく 暗く 長い 長い ながーいトンネルから抜け出せずにいる 抜け出したいとも思わない… 私の正直な気持ちです」と心境を吐露。「かけがえのない 私の命ルルたん こんなにも こんなにも 恋しくて 恋しくて ママは どうしたら良いかわかんないよー」急死した愛犬への思いを記した。

小柳は7月22日、自身のブログで愛犬ルルが急死したことを報告。「すみません あまりにも突然過ぎて現実を受け止められずにいます 暫く お時間を下さい」と吐露していた。

また、22日には「ルルが亡くなって今日で1ヶ月」とし「2025年 7月22日を私は 一生忘れない 1日たりとも 忘れない この1ヶ月 私は自分の涙に溺れる 毎日だった」「私の全てだったルルを失い 私は これからどうやって生きれば良いのか」と悲痛な心境をつづっていた。