Ã«¿¬Ë¨¡¢ÈþµÓÁ´³«¤ÎÎÃ¤·¤²¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤Ë¡ÖÈþµÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤½!¡×¡Ö¥Ü¥¯¤Î½÷¿À¡×¤ÈÈ¿¶Á
¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼Ã«¿¬Ë¨¡Ê26¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Ã«¿¬¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¡¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡¡¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò¤ª²á¤´¤·¤Ç¤¹¤«?¡¡¤ªËß¤ÏÃÏ¸µ¤ÎµþÅÔ¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¤¿¤Ã¤×¤êÍ·¤ó¤Ç¡¡ºÇ¶á¤Ï±¿Æ°¤â³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÈÉ¨¾å¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¡¢È´·²¤ÎÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½ë¤¤¤Î¤Ç²Æ¥Ð¥Æ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç!!¡¡²Æ¥Ð¥ÆÂÐºö¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡¡¤Û¤Ê¤Þ¤¿¤Í¤Ã¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþµÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤½!Ì¥ÎÏÁ´³«¤À¤è¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤ËµÓ¤¬åºÎï¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤è¤¥¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ü¥¯¤Î½÷¿À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£