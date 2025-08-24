猛暑が続いた７月２７日、東京都あきる野市のグラウンドで女子中学生が軟式野球リーグ戦の試合を行っていた。

全国大会にも出場する強豪クラブチームと対戦したのは同市に学校がある東海大学菅生高校中等部で、実はソフトボール部のチームだ。同じ「ベースボール型」とはいえ、ボールやダイヤモンドの大きさ、ルールなどソフトボールとは違う野球の試合を、選手たちは楽しんでプレーしていた。ソフトと野球の「二刀流」参戦の背景には、競技が置かれた切実な状況がある。（編集委員 千葉直樹）

「全中」から除外への危機感、子どもたちに選択肢を

同高中等部女子ソフトボール部は創部２３年目。部員は２１人で、半数は小学校時代に軟式野球の経験がある。８月２１日まで大分県竹田市で行われた全国中学校体育大会（全中）で大会２連覇を果たし、今年６〜７月にイタリアで行われた１５歳以下（Ｕ１５）のワールドカップ（Ｗ杯）で優勝した日本代表にもバッテリーなど３選手を送り出した強豪チームだ。軟式野球の試合をしていた日は、全中の予選となる東京都大会と関東大会の狭間だった。そんな大事な時期になぜ、わざわざ軟式の試合なのか−−。

この軟式野球リーグは、スタートから３年目の「一般社団法人 女子軟式野球リーグ」（村上直史理事長）。様々な独自ルールの採用や、中学生から一般まで各世代のチームの交流などを通じて、女子野球の普及を目的とするユニークな取組みを行っている。

東海大菅生高校中等部ソフトボール部の村田隆一監督が「二刀流」の参戦意図について話す。「ソフトボールの競技機会がこの先、減っていっても女子野球が子どもたちの受け皿になるように、あるいは女子野球からソフトボールに子どもたちを呼び込むためにも、選択肢を増やしていきたいという思いがあります」

この話には少し補足が必要になる。２０２４年６月、全中大会を主催する日本中学校体育連盟（中体連）は、２７年度以降に九つの競技を実施しないことを発表した。少子化による競技人口の減少や、教員の負担軽減などが理由で、９競技には水泳、体操、スキーなどとともに男子ソフトボールも入った。存続する競技も参加者数の削減など大会規模の縮小が計画されている。

縮減対象は原則として部活動設置率が２０％未満の競技で、女子ソフトボールも１９％（発表時）だが、部活動在籍生徒数が２万５０００人を超えているとして踏みとどまった。２８年のロサンゼルス夏季オリンピックではソフトボールが２大会ぶりに復活し、日本の３大会連続金メダルへの期待もある。

激減する中体連の加盟校、生徒数

ソフトボール競技は男女で泣き別れの決定になったが、底辺を支える競技人口の減少は切実な問題だ。中体連の加盟校・加盟生徒数調査集計表によると、ソフトボール加盟校数は昨年までの約２０年間で男子は５６％、女子も４１％減り、加盟生徒数は男子が７割近く、女子も６割減った。

昨年の全中大会男子で１６校の頂点に立ち、今年の全中にも出場した「愛媛ジュニアソフトボールクラブ」は男子ソフト部のある中学校が２校だけという愛媛県で子どもたちが競技を続けていく環境を作ろうと４年前に発足した地域クラブチームだ。脇長忠明代表が話す。「小学校は県内にソフトのチームが６０〜７０ぐらいありますが、中学校での受け皿がありません。チーム名に『愛媛』とつけたのも、県内どこから来てもいいということです。部員はいま２５人。練習は週に２日ですが、学校の部活チームと違ってグラウンド探しが大変で、クラブチームならではの悩みです」

中学生の全国大会には「全中」のほかに、２００１年に始まって主にクラブチームが参加してきた日本ソフトボール協会主催の「全日本中学生大会」もある。現行は両方の大会への出場はできず、愛媛ジュニアでは子どもや保護者と話し合って、どちらを目指すかを決めてきた。同クラブは創設２年目で全日本大会を制し、２年前から地域クラブも出場できるように参加資格が緩和された全中でも昨年、初出場で初優勝した。脇長さんは「全中からなくなれば、またクラブ（全日本）に照準を合わせていく。来年は最後なので、おそらく全中を目指すことになると思います」と話している。

今年の全中男子に３年連続で出場した宮崎県門川(かどがわ)町立門川中学校は部員が１２人で、８人いる今の３年生が抜けると１、２年生の４人しか残らない。野崎寛監督は「子どもたちは野球に流れてしまう傾向があり、部員集めは大変だが、地域と連携しながら来年も継続できる形を考えていきたい」という。全中から競技がなくなる２年後についても「具体的な話は聞いていないので、まだ分からないが、受け皿となる大会があれば子供たちのプレーの機会が増える」と話す。

全国連覇達成、でも数年前は９人揃わなかった

昨年の全中女子で初優勝し、今年はディフェンディングチャンピオンとして迎えた東海大菅生高校中等部女子ソフトボール部は接戦を勝ち上がり、８月２１日の決勝戦では延長タイブレークの末にサヨナラ勝ちで２８チームの頂点に立ち、大会連覇を達成した。

いまでは全国の強豪となった同部も、４年ほど前には部員が９人そろわない時期を経験している。当時、指導から離れて学校の管理職だった村田さんは監督に復帰すると、現場を回って選手を集め、日本一のチームを作った。

「女子ソフトも全中から外されると思っていました。結果として残りましたが、時間の問題だと思います」と心情を漏らす。自分の学校のことだけでなく、ソフトボール界全体の危機感として考える村田さんは数年前から多摩地区で小学生の女子野球大会も開催している。「（多摩地域の）ほぼ全市町村に女子のチームがあって、１年生から６年生まで２００人くらいの選手がいます。でも中学で野球を続ける子が６年生７０〜８０人のうちで１０人いるかいないか。ソフトボールをやる子は５〜６人というところです。ほとんどが他の競技に流れてしまう。将来的にこの子たちを他競技に逃がさずに、ソフトボールと野球のベースボール型のスポーツにとどめておきたいのです」

７月下旬の軟式野球リーグの対戦では、小学校時代に同じチームでプレーしていた選手が両チームにいて、野球とソフトに分かれた選手が旧交を温める場面もあった。

ソフトと野球…塁間距離の違いが最大のネック

ところで、ふだんは大きめのソフトボールを握っている選手たちにとって、軟式との掛け持ちの実情とはどんなものか。

試合日に備えて前々日か前日の練習にボールを替える。グラブは同じでバットとヘルメットは軟式用を使う。投手は投法の違うソフトの投手に投げさせることはできないから野手の選手が担うが、球種はストレートのみ。肩に負担がかからないように力加減など無理はさせない。

軟式の試合で先発マウンドに立ち、打っては外野を深々と破るヒットを放った大森すみれさん（３年）はソフトボールでは昨年は内野手、今年のチームでは主軸の外野手だ。小学校で軟式野球をやっており、「野球の試合にも出ると最初に言われた時はびっくりしたけれど、どちらもできるのは新鮮で楽しい。ボールの違和感はそんなにない。バッティングはストレートなら、ソフトとそんなに変わらない」と話す。

一番戸惑うのは塁間の距離の違いだという。次のベースまでが遠く感じられ、投手の手から球が離れるまで走者は離塁できないというソフトボールのルールが染みついているので、野球の試合で慣れないリードをとってけん制のうまい投手に刺されることもある。

だが、ソフトをやることで軟式に生かせることもある。例えば、内野守備だ。塁間の短いソフトボールでは、ゴロを捕球して打者走者を一塁に刺すための素早い送球が生命線となるが、そうした局面でのボールの素早い握り替えは野球でも重要な要素だ。また、ソフトボールはエンドランなどで戦術的に点を取る側面が強いが、ソフトボールの持つスピード感は野球にも大きな影響を与えている。

「少子化だからしょうがない」ではなく…

７月２７日の軟式野球リーグ戦、チームは強豪の「立川ホーネッツ」に１−５で敗れたが、勝敗にはこだわらない。村田さんは「この軟式リーグに参加しようと思ったのも、女子野球の底辺拡大への思いや、細かいことにこだわらずに野球を楽しもうよというリーグの趣旨を感じたから。緩いところで楽しみたい子たちにはぴったりです」と話す。

軟式の試合から１３日後の８月９日、ソフトボール部は関東中学校大会で優勝して全中大会に進み、日本一となった。副キャプテンも務める大森さんは「（全中でも）ソフトボールはずっとあった方がいい。後輩にもこの楽しさを味わってもらいたい」と話す。

村田さんにとっても、現状に手をこまねいているだけでなく、一石を投じたいという思いは強い。「少子化だからしょうがない、というあきらめムードがありますが、いま、考えられる競技の発展はここしかないかなと思っています」

「改革に向けてシーズン制や複数種目への参加」…識者はこう見る

全中の大会改革を受けて、日本ソフトボール協会も、中体連との協議を進めている。担当者は「競技がなくなる男子にとって、全日本中学生大会は受け皿の一つではあります。ただ、部活動は学校教育の延長であり、最初の入り口としての重要性も理解しています。将来的な女子の見直しの可能性も含めて、全中に代わる大会としてどういうことができるのか、話し合っています。チャンピオンシップ形式ではない交流大会のようなものを開催してはどうかという議論もあります」と話す。来年の夏までには具体的な形が見えてきそうだ。

東海大菅生高校中等部女子ソフトボール部が取り組む、軟式野球との「二刀流」について、スポーツ教育学が専門の、神谷拓・関西大学教授は「大会の出場機会、試合経験を求めて同じような取り組み、傾向がほかの種目でも起こり得るのではという感想を持ちました。ただ、本来の複数種目とか“二刀流”というのは、アメリカの例を見ればわかるように、類似する種目ではないものをやることによって、シーズンに応じたスポーツに親しみ、身体の健全育成を目指してきたという経緯があるので、こちらは日本的な発想だなと思います」と話す。そのうえで神谷さんは中学生の全国大会の在り方についてこう提言する。

「夏が異常な暑さになったからこそ、気候に応じた実施種目の選別や複数の種目への参加など、改革は待ったなしです。いままでの全国大会一本やりの方式を見直していくことを前提に、それぞれの近隣地域のローカルな大会やリーグ戦を充実させ、その土地の季節に応じたスポーツをやっていくなど、一歩踏み出せるかどうかが問われている。生涯にわたってスポーツを続けるということが学校教育の目的としてあるから、その意味でもシーズン制であるとか複数の種目に参加する、そういう動きをサポートするような組織運営が求められていると思います」