¡ÖÀÐÇËÂ³Åê¡×Ç»¸ü¤ÇÅÞÆâÀ¯¶É¤Ï·ÁÀªµÕÅ¾¡Ä¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÈµÕ½±·à¡É
¡Ú±ÊÅÄÄ®ÈÖ³°ÃÏ¡Û#40
ÀÐÇË¼óÁê¡È±äÌ¿¥·¥Ê¥ê¥ª¡ÉÃå¡¹¿Ê¹ÔÃæ¡Ä»²±¡Áª¡ÖÁí³ç¡×¸å¤íÅÝ¤·¤ÎÍýÍ³¤ò¼«Ì±ÅÞ¡¦¿¹»³´´»öÄ¹¤ËÄ¾·â
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï½µÌÀ¤±27Æü¤ËÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÎÂè2²ó²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¡£¤½¤³¤ÇÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¡¢¤Ä¤Þ¤êÀÐÇË¤ª¤í¤·¤«Â³Åê¤«¤ò·è¤á¤ëÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈµÌ¾²óÅú¡ÉÊý¼°°Æ¤ÎºÎÍÑ¤òºÇ½ª·èÄê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¿¦°÷¤ËÊ¹¤±¤Ð¡¢ÀÐÇË¤ÎÌÁÍ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î°©Âô°ìÏº°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½é²ñ¹ç¤Ç¡ÖÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤ò·è¤á¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÏÃ¤À¡£Ã¯¤¬½ñ¤¤¤¿¥â¥Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÀÐÇËÂ³Åê¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤·¤ËÆ°¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖµÌ¾²óÅú¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤â¤Ã¤Æ¸øÇ§¸¢¤ò¼¹¹ÔÉô¤Ë°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈæÎãµÄ°÷¤ÏÉÝ¤¯¤ÆÁ°ÅÝ¤·¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¡£½©¤ÎÆâ³Õ²þÂ¤¡¢ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤¬¥Á¥é¤Ä¤¯Ãæ´ÖÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢Ãæ¤â¹ø¤¬°ú¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤¬½°»²¡¦ÅÔµÄÁª3Ï¢ÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¡¢ÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤ÎÃÏÊýÁÈ¿¥¤Î²áÈ¾¿ô¤¬ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇËÂà¿Ø¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ðÀª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤éËãÀ¸ÇÉ¤äµì°ÂÇÜÇÉ»ÄÅÞ¤é¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎÅÞÆâÀ¯¶É¤ÏÀ¤ÏÀ¤ÎÈ¿È¯¤â¤¢¤ê¡¢ÀèºÙ¤ê¤Îµ¤ÇÛ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÞÆâÀ¯¶É¤Î¹¶¼é¤Ï°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¡£ÀÐÇËÂ³Åê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Ê¤ë¾ÇÅÀ¤Ï¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Î½è¶ø¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë½©¤ÎÅÞÌò°÷¡¢Æâ³Õ²þÂ¤¿Í»ö¤À¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÌÜ²¼¡¢ÀÐÇË¼þÊÕ¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢´´»öÄ¹¤Ë¾®Àô¡Ê¿Ê¼¡Ïº¡Ë¤«ÎÓ¡ÊË§Àµ¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¿ø¤¨¡¢¿¹»³¤ËÉ½¸þ¤ÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤»¤ë·Á¤ÇÉûÁíºÛ¤ËÂà¤«¤»¤Æ¡¢¿ûµÁ°ÎÉûÁíºÛ¤òºÇ¹â¸ÜÌä¤Ë¿ø¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¶ÄÅ·¿Í»ö¤À¡£
¡Ö´´»öÄ¹¤«¤éÉûÁíºÛ¤Ø¤Î¡È¹ß³Ê¡É¿Í»ö¤Ï²áµî¡Ê»³ºêÂó´´»öÄ¹¡Ë¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÀ¤¤¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¸«¤»¤·¤áÅª¤Ë¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿ËãÀ¸¡ÊÂÀÏº¡Ë¤«¤éºÇ¹â¸ÜÌä¤Î¸ª½ñ¤òÇíÃ¥¤·¤Æ¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Î²ê¤òÅ¦¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÁ´¹ñ»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í»ö¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢Àè¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇË¤ÏÇÉÈ¶²ò¾Ã¤òÁÊ¤¨¤ÆÁíÍýÁíºÛ¤ÎÃÏ°Ì¤òÆÀ¤¿¡£ÀÐÇË¤ò»Ù¤¨¤ë¿ûÉûÁíºÛ¤âÃ¦ÇÉÈ¶ÏÀ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ôÎ¢¶âÌäÂê¤¬¹ñÌ±À¤ÏÀ¤ËµêÃÆ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÇÉÈ¶²ò¾Ã¤Ë¤è¤ë¿®Íê²óÉü¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÞºÇ¹â¸ÜÌä¤ÎËãÀ¸¤À¤±¤¬¤¤¤Þ¤ÀÇÉÈ¶²ò¾Ã¤òµñÈÝ¤·¤ÆÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ì¤Ð¡¢¸«¤»¤·¤áÄ¨È³¿Í»ö¤âÅöÁ³¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡´üÅÞÂç²ñ¤ÇÇÉÈ¶²ò¾Ã¤òÅÞµÄ·èÄê¤·¤ÆËãÀ¸¤µ¤ó¤ËÇÉÈ¶¤Î²ò»¶¤òÇ÷¤ë¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤¬µñÈÝ¤¹¤ì¤Ð¼¡´ü½°±¡Áª¤ÏÈó¸øÇ§¤È¤·¤Æ°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¿¦°÷¡Ë
¡¡°Õ³°¤È¡¢ÀÐÇË¡ÈÄ¹´ü¡ÉÀ¯¸¢¤â¤¢¤ê¤¨¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤À¡£¡¡¡ÊÆÃÌ¿µ¼ÔX¡Ë