¡ÚÉ°»³¼îÈþ ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Û
¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡× ½ã¤Ï¡È¿ùÅÄ»à¤Í¡ªÁÒËÜ»à¤Í¡ª¡É¤ÈÂæËÜ¤ÎÎ¢¤Ë
¡¡ÌÔ½ë¤ÇÇ¾¤ß¤½¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤º¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤¬ÍýÁÛ¤À¤¬¡¢¶áº¢¤½¤Î¼ê¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ï¤ä¤¿¤é¤È¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡×¤òëð¤¦¤â¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤¯¤ê´¶Æ°¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦ºî°Ù¤¬¸«¤¨¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¤¢¤¨¤ÆµÕ¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤«¤»¤ë¤Ê¤É¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤ÊÅ¸³«¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤¤ì¤ë¡£¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¤âÉü½²¥É¥é¥Þ¤âÉúÀþ²ó¼ý¤â¡¢¤â¤¦¤¦¤ó¤¶¤ê¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¤Ï¤º¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÆâÌÌ¤ä¿´¤Î³ëÆ£¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤³¤½¡£¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¿´¤Î¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¡×¤ä¡ÖÆü¾ï¤ËÀø¤à¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¤ÏÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÌÌ¤è¤ê¤âÀßÄê½Å»ë¡£Æü¾ï¤è¤ê¤â¥¤¥Ù¥ó¥È½Å»ë¤Ç¶¦´¶¤Ê¤É¤Ç¤¤ä¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤òºÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£44Ç¯¤âÁ°¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤¬¡¢º£¸«¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸Å¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿·Á¯¤Ê´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÉÙÎÉÌî¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤È¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¹õÈÄ¸ÞÏº¡ÊÅÄÃæË®±Ò¡Ë¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤À¡£
¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤ä¡ÖÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¸«¤è
¡¡¿Í´Ö¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¯¤«¡£´ñÀ×¤ä»ö·ï¤è¤ê¤â¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ©¸¯¤¤¤¬¸«¤¿¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥ª¥ï¥³¥ó¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¡¢¤¢¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤òºî¤ë¤Î¤ÏÍ½»»Åª¤ËÉÔ²ÄÇ½¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤â¤É¤¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç»ä¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡¡11¡¢18Æü¤Î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Î¡Ö²Í¶õÌ¾ºî·à¾ì¡×¤Ï¤½¤Î¹¥Îã¡£Â¸ºß¤·¤Ê¤¤Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤ò¾¡¼ê¤Ëºî¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤Ï¡Ö¿Í¾ð·º»ö¡¡¸âÂ¼°ÂÂÀÏº¡×¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¼ç±é¡¢²û¤«¤·¤Î¡Ö¤Ï¤°¤ì·º»ö½ã¾ðÇÉ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ä·àÈ¼¡¢1993Ç¯¤òÉñÂæ¤ËÅö»þ¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤ò¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»Ò¡¢¾®ÎÁÍý²°¤Î¤ª¤«¤ß¤¬Í§¶á¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç°¤Õ¤¶¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡°ÛÃ¼¤Ê¤Î¤ÏÇßÂôÉÙÈþÃË¼ç±é¡ÖÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¡£ÇßÂô¤¬¾¾»Ò¤È¤¤¤¦¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ËÊ±¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤â¤¦ÌÌÇò¤¤¡£ÀÄÅç¹¬ÃË¼ç±é¡Ö¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ð¤¢¤µ¤ó¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£75ºÐ¤Ç¿¦¤ò¼º¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÇÊØÍø²°¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤òµ¯¶È¡£¹âÎð¼Ô¤Î¸ÉÆÈ»à¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤Ê¤É¤âÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¾¾»Ò¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¡£¾¾»Ò¤ÎÍ§¿ÍÌò¤ÏÀõµÖ¥ë¥ê»Ò¤È¸¦¥Ê¥ª¥³¡£Æü³è¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤È¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤Î¶¦±é¤â´¶³´¿¼¤¤¡£ÉñÂæ¤ÏÀõÁð¡£³¹¥í¥±¤¬Â¿¤¤¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£µÈËÜ¿·´î·à¤Î¤è¤¦¤ÊÀÎ¤«¤é¤Î¿Í¾ð¥É¥é¥Þ¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤¬°ìÈÖ¡£ÆÒ¤µ¤ó¤¬±Ê±ó¤Ê¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë